2020-05-31T09:53:35+03:00
Политика

ВСУ обстреливают республики ради отчетов?

Донецкий политолог о том, почему обстрелы то активизируются, то утихают
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Обстрелы по окраинам Донецка не прекращаются. ФОТО: Штаб ООСОбстрелы по окраинам Донецка не прекращаются. ФОТО: Штаб ООС
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Около пяти утра южное и северное направления города регулярно слышат «бахи». Длятся они часов до шести. Потом снова затихают. В центре города война не видна. Но жителям окраин уже седьмой год это надоело настолько, что, кажется, счастливой жизни и не было. И если раньше еще звучал вопрос "Когда же все закончится?", то сейчас его и не задают. Меньше стреляют - уже хорошо.

- Беспокоящий дончан вопрос о том, почему ВСУ то очень активно начинают стрелять по жилым массивам городов Донбасса, то слегка «успокаиваются», имеет страшный в своей циничной логике ответ, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - ВСУ следуют в текущей момент. Они либо тратят старые боеприпасы, которые, иначе, чем стрельбу списать нельзя, либо у них есть цели, которые неизвестны экспертной общественности ДНР.

Более того, все их действия направлены на дискредитацию в мирном урегулировании на Донбассе. Им не выгодно, чтобы любая из мирных инициатив реализовалась. Поскольку командование войск умеют возможность украсть все – от транспорта, до солярки. Война для многих офицеров стала местом хорошего заработка. А для простых солдат это место – где платят больше, чем на сельскохозяйственной бригаде.

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Это было сделано для того, чтобы наблюдатели не зафиксировали гаубицы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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