Погода в Донецке на день: 31 мая прогнозируют дождь с грозой в середине дня

31 Май 2020 2020-05-31T09:47:52+03:00

За 130 лет в Донецке на 31 мая самая высокая температура была 32 градуса, а самая низкая – почти 3 градуса Фото: Алина Ефименко

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31 мая ясная погода в Донецке продержится не долго. Утром будет солнечная погода, а после небо покроют облака. В середине дня начнется дождь. Синоптики прогнозируют даже грозу и сильный ветер. Скорость воздушных потоков составит 5 – 15 метров в секунду, дуть будут в южном направлении.

Температура воздуха днем составит 19 градусов тепла и продержится до самого вечера. К шести часам дождь должен немного затихнуть.

Народный прогноз погоды. 31 мая почитается память мученика Феодота Анкирского и семи дев-мучениц. В прежние времена день этот был связан в основном с посевом льна. Тогда они могли даже предсказать погоду на последующие три месяца. Они следили за тем, какое дерево 31 мая свой лист развернет. Если это был дуб перед ясенем, то лето должно быть сухим.

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ИСТОЧНИК KP.RU