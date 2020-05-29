Коронавирус в ДНР, последние новости на 29 мая 2020 года: что известно на данный момент

На сегодня, 29 мая, коронавирус в ДНР выявлен еще у 32 жителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Республики.

- Министерство здравоохранения ДНР информирует, что в Донецкой Народной Республике, согласно проведенным исследованиям 28 мая, выявлено 32 новых случая заболевания COVID-19, - говорится в сообщении.

Отмечается, что все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее, среди них 5 медицинских работников и 1 ребенок трех лет. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

За сутки по результатам двух отрицательных тестов было выписано 16 человек. Кроме того, зарегистрировано 2 летальных случая – мужчина в возрасте 66 лет и женщина в возрасте 79 лет.

Всего по состоянию на 11:00 29 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой Народной Республики – 501:

• на лечении - 357 пациентов,

• выписаны – 127 человек,

• летальных случаев – 17.

В целом в Донецкой Народной Республике пока удается сдерживать эпидемию коронавируса. Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко предположила, что летом заболеваемость пойдет на спад.

При этом в Минздраве напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Также продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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