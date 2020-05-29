2020-05-29T11:18:39+03:00
Политика

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 29 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЛНР на 29 мая 2020 года
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В ЛНР за сутки выявили три новых случаев заболевания COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВВ ЛНР за сутки выявили три новых случаев заболевания COVID-19. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ситуация с коронавирусом в ЛНР постепенно налаживается. За минувшие сутки было выявлено только три новых случаев заболевания COVID-19.

- По состоянию на 9.00 29 мая всего 396 зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики, - говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения ЛНР.

В Минздраве уточнили, что в ЛНР, согласно проведенным исследованиям 28 мая, выявлено три новых случая заболевания COVID-19, выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом 14 человек.

Всего по состоянию на 29 мая выписаны 288 человек, летальных случаев – шесть.

- Министерство здравоохранения ЛНР напоминает, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции, - добавили в ведомстве.

Напомним, чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР на заседании 11 мая 2020 года приняла решение возобновить работу общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и ряда других объектов на большей части территории ЛНР при условии соблюдения требований по организации их работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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