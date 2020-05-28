Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 мая 2020 года: что известно на данный момент

Сегодня, 28 мая, коронавирус в ДНР выявлен еще у 34 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Согласно проведенным исследованиям 26 мая, выявлено 26 новых случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию выявлены у контактных лиц, среди них - 15 медработников. Всего на лечении находятся 343 пациента, с полным выздоровлением выписаны из медучреждений 111, умерли 15 человек.

В целом в Донецкой Народной Республике пока удается сдерживать эпидемию коронавируса. Министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко предположила, что летом заболеваемость пойдет на спад.

- Судя по ситуации в мире, коронавирус пришел надолго. По крайней мере, ни на месяц и ни на два. В Китае с активным распространением нового коронавируса боролись три месяца. Сейчас там есть еще раз заразившиеся COVID-19. В Китае прогнозируют уже вторую волну эпидемии, - заметила министр.

В Республике продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Напоминаем, к наиболее распространенным симптомам COVID-19 относятся повышение температуры тела, сухой кашель и утомляемость. К более редким симптомам относятся боли в суставах и мышцах, заложенность носа, головная боль, конъюнктивит, боль в горле, диарея, потеря вкусовых ощущений или обоняния, сыпь и изменение цвета кожи на пальцах рук и ног. Как правило, эти симптомы развиваются постепенно и носят слабо выраженный характер.

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