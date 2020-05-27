2020-05-27T11:49:05+03:00
Общество

В Донецке выпустят талон в транспорт ко Дню защиты детей

В продажу новый талон поступит с 1 июня
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Новый талон получился ярким. Фото: КП "Донэлектроавтотранс"Новый талон получился ярким. Фото: КП "Донэлектроавтотранс"
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Донецкие талончики в муниципальный транспорт давно стали местной экзотикой. Их собирают коллекционеры, их дарят гостям города. Дизайн всегда приурочен или к какому-нибудь важному юбилею, или к историческому событию, или к празднику. Наиболее у коллекционеров ценятся серии талонов. Последняя из них была посвящена 75-летнему юбилею Победы.

- Я живу в Таллине, несколько раз бывала в Донецке и ваши креативные талончики вызвали у меня восторг. Это прям фишка города! Теперь друзья их собирают к моему следующему приезду, - рассказывает гостья столицы.

В этот раз КП "Донэлектроавтотранс" посвятило дизайн очередного талона Дню защиты детей. К слову, это уже 58-ой по счету Радостная детвора с воздушными шарами стоит под радугой, а сверху светит солнце.

Вот только, к сожалению, дети Донбасса седьмой год живут в войне, а сверху на них летят снаряды от Украины. Жизнь многих ребят началась в войну, и они даже не знают, что может быть иначе. Даже дети, живущие в центре, знают, как вести себя при обстреле и при обнаружении неизвестных находок, а "плюсы" и "минусы" для них это не только математические действия.

Хорошо бы всем взрослым напомнить об этом. Хотя бы и с помощью простого талончика в транспорт.

А в продажу талончик поступит 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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