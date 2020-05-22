2020-05-22T12:33:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 22 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 339 жителейЗа все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 339 жителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшие сутки коронавирус в ДНР выявлен у 34 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Согласно проведенным исследованиям 21 мая, выявлено 34 новых случая заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

В Минздраве Республики рассказали, что новые случаи коронавируса были диагностированы у людей, которые контактировали с зараженными ранее.

- Также один положительный результат обнаружен у приезжего из Российской Федерации, - говорят в министерстве. - В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

За прошедшие сутки выздоровели и по результатам двух отрицательных тестов – было выписано семь пациентов.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была выявлена у 339 жителей. 80 человек выздоровели и были выписаны из больницы, зафиксировано девять летальных случаев. Лечение продолжают 250 пациентов.

- Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям в здравоохранительном учреждении Республики.

В ДНР продолжает работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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