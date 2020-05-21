2020-05-21T11:46:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 21 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 21 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За сутки коронавирус в ДНР при проведенных исследованиях был выявлен у 35 человекЗа сутки коронавирус в ДНР при проведенных исследованиях был выявлен у 35 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что за прошлые сутки коронавирус в ДНР при проведенных исследованиях был выявлен у 35 человек.

- Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. За сутки по результатам двух отрицательных тестов выписан 21 человек, - говорится в сообщении минздрава.

За все время по состоянию на 10 утра 21 мая в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 305 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- На лечении - 223 пациента, выписаны – 73 человека, летальных случаев – 9, - сообщили в здравоохранительном ведомстве.

За сутки коронавирус в ДНР при проведенных исследованиях был выявлен у 35 человек. Фото: Минздрав

За сутки коронавирус в ДНР при проведенных исследованиях был выявлен у 35 человек. Фото: Минздрав

Также в Минздраве напоминают, что при первых признаках Острой респираторной вирусной инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линию - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

Напомним - ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин продлил действие нескольких мер во время режима повышенной готовности до 31 мая.

Согласно указу № 144 некоторые принятые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции были смягчены. В частности, речь идет о самоизоляции жителей в возрасте старше 65 лет. Теперь самоизоляция для них стала не обязательной, а рекомендованной. Масочный режим в Республике продолжает действовать. Маски необходимо носить в магазинах, зданиях, где расположены объекты торговли и общественном транспорте. За нарушение необходимых требований придется оплатить штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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