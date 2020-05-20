2020-05-20T16:51:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 20 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЛНР на 20 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Ситуация с коронавирусом в ЛНР напряженная, но начала стабилизироватьсяСитуация с коронавирусом в ЛНР напряженная, но начала стабилизироватьсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в ЛНР за прошедшие сутки выявлен еще у семи жителей. За все время в Республике зарегистрировано 345 случаев Covid-19. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Дмитрий Докашенко.

- У нас 345 случаев на сегодняшний момент положительных тестов по коронавирусной инфекции, - сообщил он.

Отмечается, что все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у контактных лиц с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. За сутки выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом 15 человек. Кроме того, зарегистрировано два летальных случая.

Главный санитарный врач Республики рассказал, что медики провели около пяти тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. В день проводится – 100-200 исследований.

- Наши исследования проводятся не только у тех лиц, которые имели явные клинические проявления, у нас обследуются все граждане, которые приезжают из мест неблагоприятных по коронавирусной инфекции, обследуются граждане, которые являются контактными и граждане с клиническими проявлениями, - сказал Докашенко.

Дмитрий Докашенко сообщил, что больше 25 процентов случаев коронавируса в Луганской Народной Республике – завозные.

- Эпидситуация развивалась исходя из того, что первые случаи были завозные, то есть на территории Республики в начале эпидсезона – в феврале и марте – обследования, которые проводились, были с лицами, которые прибыли из неблагоприятных по эпидситуации мест либо с сопредельных территорий, - сказал он.

Главный санврач ЛНР подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация с Covid-19 в Республике начала стабилизироваться.

- На сегодняшний момент в Республике по-прежнему остается напряженная ситуация в связи с коронавирусной инфекцией. Однако если оценивать ситуацию на сегодняшний момент, то наметилась тенденция к стабилизации, - говорит Докашенко. - В первую очередь это связано с тем, что уменьшилось количество вновь выявленных случаев, и это уменьшение зафиксировано именно в тех городах, где до этого были введены жесткие ограничительные мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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