2020-05-19T10:56:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 19 мая 2020 года: в Минздраве сообщили о еще двух летальных случаях

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 19 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время в Республике зарегистрировано 256 случаев заражения коронавирусной инфекциейЗа все время в Республике зарегистрировано 256 случаев заражения коронавирусной инфекциейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что за прошлые сутки коронавирус в ДНР при проведенных исследованиях выявили у восьми человек.

За все время по состоянию на 10 утра 19 мая в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 256 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- На лечении - 207 пациентов, выписаны – 42 человека, летальных случаев – 7, - сообщили в здравоохранительном ведомстве.

Также Минздраве напомнили, что при первых признаках Острой респираторной вирусной инфекции нужно обращаться за медицинской помощью на горячую линию - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

Напомни, ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин продлил действие нескольких мер во время режима повышенной готовности до 31 мая. Согласно указу Главы № 144 некоторые принятые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции были смягчены. В частности, речь идет о самоизоляции жителей в возрасте старше 65 лет. Теперь самоизоляция для них стала не обязательной, а рекомендованной.

В Донецкой Народной Республике продолжает действовать масочный режим в магазинах, зданиях, где расположены объекты торговли и общественном транспорте. За нарушение масочного режима придется оплатить штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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