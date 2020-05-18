Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 мая 2020 года: за сутки Covid-19 выявлен не был
В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что за прошлые сутки коронавирус в ДНР при проведенных исследованиях выявлен не был.
- Под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 277 человек, 6 631 человек – находятся на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением 6 908 человек, - говорится в сообщении минздрава.
За все время по состоянию на 10 утра 18 мая в Донецкой Народной Республике по-прежнему зарегистрировано 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- На лечении - 207 пациентов, выписаны – 36 человек, летальных случаев – 5, - сообщили в здравоохранительном ведомстве.
За прошлые сутки коронавирус в ДНР при проведенных исследованиях выявлен не был. Фото: Минздрав
В Министерстве здравоохранения напомнили, что при первых признаках Острой респираторной вирусной инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линию - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.
Ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин продлил действие нескольких мер во время режима повышенной готовности до 31 мая.
Согласно указу № 144 некоторые принятые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции были смягчены. В частности, речь идет о самоизоляции жителей в возрасте старше 65 лет. Теперь самоизоляция для них стала не обязательной, а рекомендованной.
Масочный режим в Республике продолжает действовать. Маски необходимо носить в магазинах, зданиях, где расположены объекты торговли и общественном транспорте. За нарушение необходимых требований придется оплатить штраф.
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ИСТОЧНИК KP.RU