Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 мая 2020 года: за сутки Covid-19 выявлен не был

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что за прошлые сутки коронавирус в ДНР при проведенных исследованиях выявлен не был.

- Под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 277 человек, 6 631 человек – находятся на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением 6 908 человек, - говорится в сообщении минздрава.

За все время по состоянию на 10 утра 18 мая в Донецкой Народной Республике по-прежнему зарегистрировано 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- На лечении - 207 пациентов, выписаны – 36 человек, летальных случаев – 5, - сообщили в здравоохранительном ведомстве.

За прошлые сутки коронавирус в ДНР при проведенных исследованиях выявлен не был. Фото: Минздрав

В Министерстве здравоохранения напомнили, что при первых признаках Острой респираторной вирусной инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линию - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

Ранее Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин продлил действие нескольких мер во время режима повышенной готовности до 31 мая.

Согласно указу № 144 некоторые принятые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции были смягчены. В частности, речь идет о самоизоляции жителей в возрасте старше 65 лет. Теперь самоизоляция для них стала не обязательной, а рекомендованной.

Масочный режим в Республике продолжает действовать. Маски необходимо носить в магазинах, зданиях, где расположены объекты торговли и общественном транспорте. За нарушение необходимых требований придется оплатить штраф.

Читайте также

Донецкий врач терапевт: «Люди устали от масок, а главная угроза – впереди!»

Терапевт рассказал «Комсомолке» о том, что беспечность может выйти боком (подробности)