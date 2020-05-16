2020-05-16T15:14:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 16 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЛНР на утро 16 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время в ЛНР зарегистрировано 312 случаев заражения коронавирусомЗа все время в ЛНР зарегистрировано 312 случаев заражения коронавирусомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Коронавирус в ЛНР выявлен у 312 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики.

- 312 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской Народной Республике на 15 мая 2020 года. Выписано 104 человека, - говорится в сообщении Минздрава ЛНР.

В Луганской Народной Республике продолжает действие режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории государства.

До 12 мая в ЛНР действовал строгий режим самоизоляции.

Однако на заседании чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве государства 11 мая было принято решение о возобновлении работы общественного транспорта, рынков, детсадов, парикмахерских и других объектов на большей части территории Луганской Народной Республики при условии соблюдения требований по организации их работы.

На этом же заседание было решено ввести строгий режим самоизоляции для жителей прифронтового поселка Фрунзе, что в Славяносербском районе.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия ЛНР продлила действие строгого режима самоизоляции для жителей Свердловска, Перевальска, Алчевска и Первомайска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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