2020-05-15T12:03:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 15 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 15 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время в Республике выявлено 229 случаев заболевания коронавирусомЗа все время в Республике выявлено 229 случаев заболевания коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в ДНР выявлен еще у 15 жителей. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Согласно проведенным исследованиям 14 мая, выявлено 15 случаев заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

В Минздраве Республики рассказали, что положительные результаты тестов на коронавирус зарегистрированы у людей, которые контактировали с инфицированными ранее.

Отмечается, что среди новых заболевших – два медицинских работника.

- В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - сказали в министерстве.

По данным здравоохранительного учреждения Донецкой Народной Республики с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом на Covid-19 выписаны семь пациентов, в том числе и медицинский работник, а также солдат украинских вооруженных формирований, который недавно перешел на сторону ДНР.

За все время в Республике выявлено 229 случаев заболевания коронавирусом. 36 человек выздоровели и были выписаны из больницы, зафиксировано пять летальных случаев. Лечение продолжают 188 пациентов.

- Министерство здравоохранения ДНР напоминает, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

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Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте руководителя государства указе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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