Как в ДНР поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с Днём Победы

В четырех районах Макеевки, в Иловайске и в Амвросиевке в рамках акции «Парад для одного ветерана» поздравили участников Великой Отечественной войны с Днем Победы.

Ветеран из Амвросиевского района Яков Гнилицкий 9 мая отмечает сразу два праздника – День Победы и День рождения.

- Сегодня, 9 мая, на груди Якова Константиновича вновь блещут ордена. Пусть уже прошло немало лет, но, и словом, и духом, вы по-прежнему сильны. Мы хотим пожелать вам ежедневной заботы и внимания внуков, родных, горожан своей страны. Здоровья, счастья благополучия, добра желаем мы Вам, Яков Константинович! – пожелал старику курсант Донецкого высшего общевойскового командного училища.

Яков Константинович ГнилицкийФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Яков Гнилицкий был призван в августе 1941 года. С августа 1942 по март 1943-го он служил на Калининском фронте. Потом был отозван на курсы политработников в Мензельск Башкирской АССР. После четырех месяцев обучения Гнилицкий с 30-й артиллерийской бригадой освобождал Закарпатье и Венгрию.

- В боях за город Комарно обнаружил роту пехоты противника и вызвал огонь на нее, что привело к частичному ее уничтожению, за что был удостоен правительственной награды Ордена Красной Звезды, - рассказывают в общественном движении «Донецкая Республика». - После окончания войны работал в колхозе, занимал должности учетчика, а затем и председателя колхоза. Яков Константинович награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалью «За победу над Германией».

В Амвросиевском районе поздравили Якова Константиновича ГнилицкогоФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Кировском районе Макеевки Парад для одного ветерана провели для Нины Холопцевой.

В момент начала войны Нине Оганесовне было всего 17 лет. За годы войны она спасла немало жизней, будучи медсестрой на фронте.

Нина Оганесовна Холопцева. Фото: oddr.info

- Желаем мира на Земле, любви в семье, достатка в доме. Желаем крепкого здоровья, мужества сердца и неутомимых сил! Желаем всегда гордиться нашими героями и этим славным майским праздником! – поздравили Нину Холопцеву.

В Республике поздравили ветеранов Великой Отечественной войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Центрально-Городском районе Макеевки Парад Победы провели для Валентины Базилевич-Болотовой.

В годы оккупации Валентина Тимофеевна работала на Кировском заводе. Входила в состав местной подпольной группы, помогавшей партизанам. После освобождения города 6 сентября 1943 года юная Валентина, которой едва исполнилось 18 лет, ушла добровольцем на фронт. Будучи медсестрой передвижного военного госпиталя, девушка освобождала родной Донбасс. Победу встретила в Польше, там же получила осколочное ранение в ногу.

Базилевич-Болотова Валентины Тимофеевна. Фото: oddr.info

- Дорогая Валентина Тимофеевна! Ваше мужество в годы войны и стойкость в послевоенное время – достойный пример нам, наследникам Великой Победы, кто сегодня стоит на защите идеалов Республики, - обратился к ветерану глава Макеевки. - Мы помним и гордимся Вашим примером благородства и подлинного патриотизма, стойкости духа и силы самопожертвования, любви к Отчизне.

В Республике поздравили ветеранов Великой Отечественной войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Валентина Тимофеевна Базилевич-Болотова имеет многочисленные награды, среди которых ордена Отечественной войны I, II степени, «За мужество», медаль «За победу над Германией».

В Республике поздравили ветеранов Великой Отечественной войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Республике поздравили ветеранов Великой Отечественной войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Горняцком районе Макеевки поздравили ветерана Ивана Славского.

- Мы хотим пожелать вам – чувствовать к себе ежедневно заботу и внимание своих родных, своих горожан, своей страны. Здоровья, счастья благополучия, добра желаем мы Вам, Иван Яковлевич! Радуйте нас своим присутствием, как можно больше времени. А мы, в свою очередь, как дети, внуки, правнуки будем всегда помнить, какой ценой далась вам, Наша Победа! – сказал главы администрации Горняцкого района города Макеевки Григорий Евтеев.

Иван Яковлевич СлавскийФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ветеран рассказал, что, когда началась война ему исполнилось 14 лет. В 17-ть он ушел на фронт в запасной стрелковый полк в пулеметную роту.

- Освобождая один за другим города, конец войны я встретил на Эльбе, но воевать мне пришлось до сентября 1945-го - в боях с недобитыми немецкими формированиями. А потом я продолжал нести службу до 1950-го, - рассказал Иван Славский.

В Республике поздравили ветеранов Великой Отечественной войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Червоногвардейском районе Макеевки торжественный Парад провели для участника боевых действий Евдокии Луценко.

Евдокия Алексеевна Луценко . Фото: oddr.info

Евдокия Алексеевна воевала с 6 сентября 1944 года по 9 мая 1945 года. Дошла до Берлина. За доблестную и отважную службу Луценко была награждена Орденами Отечественной войны, «За мужество», «Защитнику Отчизны», медалями «Жукова», «За Победу над Германией», «За доблесть и отвагу в ВОВ».

В Республике поздравили ветеранов Великой Отечественной войныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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