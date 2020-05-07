Большой народный онлайн концерт «Песни, опаленные войной» объединил Россию и Республики Донбасса

5 апреля Международная волонтерская группа «Москва-Донбасс» планировала доставить в Донецкую и Луганскую Республики свой очередной, уже 29-ый по счету гуманитарный конвой. Единомышленниками Донбасса было собрано 20 тонн необходимой помощи. А кроме того, 11 апреля планировалось доставить в разрушенные войной храмы ДНР иконы – подарок от брянских и владимирских мастеров иконописи. Этим планам внезапно помешал карантин.

- Вся эта ситуация с закрытием границ и самоизоляцией повлияла ли на вашу связь с Донбассом и помощь людям, которые седьмой год живут под обстрелами?- спрашиваю руководителя волонтерской группы «М-Д» Елену Романенко.

- Если наша связь с кем-то зависит от границ, то, конечно, с их закрытием она прекращается. Но если эта связь духовная, если в ней участвует твое сердце, то никакие тысячи километров и закрытые границы никак не могут эту связь прервать, - говорит Елена. - Для меня Донбасс – это не просто точка на карте. Это моя родина. Родина у меня в крови, в сердце моем. И причем тут карантин? Да, мы планировали пройти 9 мая в колоне Бессмертного полка по главной улице Донецка. Ну что ж, жизнь вносит свои коррективы. Но унывать из-за этого и складывать ручки не в нашем донбасском характере.

Нашу песню не задушишь, не убьешь! Фото: архив Елены Романенко

Все началось с того, что к Елене Романенко обратилась педагог-методист из школы искусств г. Горловки Наталья Сергиенко с идеей виртуального концерта, посвященного 75-летию Победы. Она даже придумала ему название «Песни, опаленные войной» и предложила группе «Москва-Донбасс» поучаствовать в организации. А затем транслировать этот концерт в воинских частях, госпиталях и т.д. Ну и Елена Романенко «включила свою пятую скорость» и позвала друзей-помощников. Началась активная подготовка.

Постепенно идея отчетного праздничного концерта воспитанников школы искусств переросла масштабы Горловки и стала Республиканской, потом Донбасской, а потом и до Москвы дошла. Многие коллективы и артисты, как в ДНР-ЛНР, так и в России, с радостью откликнулись на предложение Елены Романенко поучаствовать в концерте, который превратился в народную виртуально-музыкальную эстафету Донбасс-Москва.

- А, нужно сказать, концертный опыт у нас имеется! Мне никогда не забыть гастроли артистов из далекой Якутии, которые мы организовали совместно с БФ «Северная Радуга» в донецких городах к Дню Победы в 2016-м году. Это был наш подарок Донецкой Народной Республике.

Ничего подобного по самобытности, необычности, яркости впечатлений наш донецкий народ еще не видел. Песни, танцы, музыка северных народов – это что-то невероятное. На Донетчине зрители это увидели вживую впервые. - вспоминает Елена. - Концерты проходили под овации везде, где выступали якуты.

День Победы 2016 год. Фото: архив Елены Романенко

А потом мы встали вместе с дончанами в «Бессмертный полк». Наша «агитбригада» заняла целый ряд в колонне Бессмертного Полка. Якутские артисты шли в национальных костюмах, со своими этническими, национальными атрибутами типа шаманских конских хвостов. Не было ни одного журналиста, который бы не сфотографировал нас. Все хотели селфи с якутами. А якуты шли и скандировали: «Слава героическому народу Донбасса! Слава Героям Донецкой Республики!». Буквально на следующий день после 9 мая многие украинские СМИ вышли с заголовками: «Волонтерская группа «Москва-Донбасс» привезла в Донецк шаманов». Это было весело ….

Если бы не ограничения из-за короновируса, мы и сейчас привезли бы в ДНР концертную бригаду, планировали это сделать к 75-летию Великой Победы. Но не смогли. Зато коллективными усилиями мы «родили» виртуальную музыкальную эстафету «Песни, опаленные войной».

Энергии организаторов, а ими стали волонтёрская группа «Москва-Донбасс» (РОО «Землячество Донбассовцев», Москва) и школа искусств героической Горловки, можно только позавидовать!

Шествие Бессмертного полка в Донецке. Фото: архив Елены Романенко

- За короткое время нам удалось подключить к организации проекта Донецкую Государственную Академическую филармонию (за что огромная благодарность ее руководителю – Александру Парецкому), Народную Милицию ДНР, детские и взрослые самодеятельные коллективы из Донецка, Макеевки, Иловайска, Докучаевска, Старобешево, Луганска ( дуэт «Конфетти» и Алена Забайкальская, ансамбль «Донбасский характер» и солистка Татьяна Шульгина, ансамбль «Новороссия» из ЛНР и Роман Разум, автор и исполнитель из Донецка Сергей Лысенко и другие), а также известных, любимых в России и в Донбассе музыкантов, певцов, артистов. В виртуальном концерте принимают участие Юлия Чичерина, Алексей Поддубный - Джанго, Виктория Цыганова, заслуженный артист России Александр Скляр, заслуженный артист России Николай Голоденко, солист оперного театра Владимир Автомонов, рок-группа «Еще» (Роман Рыкалов), композитор и вокалист, скрипач Алексей Алексеев, поэт Екатерина Клишева, детская творческая студия музыкально-эстетического воспитания Минобороны РФ «Юные Александровцы», Большой Детский хор Гостелевидения и радио РФ имени Попова, фонд поддержки одаренных детей Москвы «Артэкспресс» - перечисляет Елена. - Таким образом, виртуальный отчетный концерт воспитанников горловской школы искусств стал большим международным проектом.

При поддержке пресс-центра НМ ДНР и сетевого издания «Горловка News» (Илона Молчанова) создан виртуальный вариант для показа в соцсетях. При поддержке «Землячества Донбассовцев (Олег Рязанов) концерт появился в ютубе и его можно будет увидеть 8 и 9 мая.

Проект стал истинно народным. Фото: архив Елены Романенко

- Название музыкальной эстафеты «Песни, опаленные войной» - это не просто красивые слова. Военная песня в нашей истории всегда была явлением, объединяющим нацию. В этом её огромная сила.

Наш концерт – это подарок от горловской школы искусств, волонтерской группы «Москва-Донбасс» всем дончанам и луганчанам. Мы не профессионалы и просим простить за качество материала. В нем использованы архивные любительские сьемки, видео с телефонов. Главное ведь не это, а то, что в концерте переданы наши сердечные, искренние, коллективные эмоции и чувства. Мы помним. Мы гордимся. Мы чтим своих героев –ветеранов Великой Отечественной войны и защитников Донбасса. Праздник 75-летия Великой Победы над фашизмом, несмотря ни на какие самоизоляции и карантины, пройдет 9 мая не по площадям и улицам, а через наши души! В России и в Донбассе он состоится в режиме онлайн. И мы внесли в это свой скромный вклад.

Эта икона - Спас Нерукотворный написана в дар разрушенному войной Благовещенскому храму в городе Горловка. Фото: архив Елены Романенко

- Мы очень ждем окончания карантина, открытия границ. Мы, конечно, же доставим в Донбасс обещанный гуманитарный груз, который так необходим людям. И мы непременно привезем в подарок с российской земли писанные для храмов Донетчины иконы, - с надеждой говорит Елена. Ничто не отменяется. Просто немного надо подождать.

Здесь можно будет посмотреть концерт «Песни, опаленные войной»

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