В этом году 9 мая в столице Донецкой Народной Республики не будет парада Победы и шествия Бессмертного полка из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19. Но о ветеранах никто не забыл.

- В канун 75-летия Великой Победы волонтеры и все неравнодушные жители всячески помогают участникам Великой Отечественной (в Республике их осталось всего около тысячи человек), - сообщил «Комсомольской правде» координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Республике Олег Братухин.

«Волонтеры Победы» уже не первый год объединяют всех желающих поддержать ветеранов. Добровольцы (в подавляющем большинстве молодежь) привозят им на дом продукты и лекарства. Также пытаются зажечь сверстников историей Великой Отечественной войны посредством викторин, интеллектуальных игр и квестов.

«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА» ОНЛАЙН

Недавно в ДНР стартовала традиционная акция «Георгиевская ленточка». В этот раз – онлайн. Многие бережно хранят символ Победы и надевают его в канун 9 мая. Волонтеры предлагают найти Георгиевскую ленту дома, сделать с ней фотографию и выложить в соцсети историю о том, почему акция важна для них.

В Донецке ветеранам на самоизоляции продукты и лекарства привозят волонтеры

Общественники позаботились и о тех, у кого ленточка не сохранилась. На их странице в Инстаграм можно найти виртуальную георгиевскую ленточку и наложить ее на свою фотографию. Также волонтеры передают ленты пожилым людям и ветеранам, находящимся на самоизоляции.

Сейчас российские волонтеры совместно с Общественной палатой ДНР проводят конкурс школьных музеев, посвященных Великой Победе. Заявки подали уже восемьдесят школ. Учителя с учениками оцифровали каждый экспонат. Победителей выберут дистанционно в двух номинациях: виртуальная экскурсия по экспозиции музея и организация работы с молодежью.

В Донецке ветеранам на самоизоляции продукты и лекарства привозят волонтеры. Фото: «Волонтеры Победы»

- В этом поможет донецкий ветеран подполковник в отставке Владимир Шелудько, в свое время создававший школьные музеи. В условиях самоизоляции Владимир Константинович передал молодежи российского Усинска, что в Республике Коми, свое пожелание мужества и сплоченности, с которыми его поколение после окончания войны отстраивало этот город, - рассказал Олег Братухин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Донецке в Военно-историческом музее Великой Отечественной войны открылась выставка «Освободители». Там представлены материалы участников войны, которые прошли свой боевой путь в составе стрелковых и инженерно-саперных подразделений, танковых и моторизованных частей, а также фронтовиков-артиллеристов, связистов, летчиков, политработников и офицеров отдела СМЕРШ (название объединяет ряд контрразведывательных организаций). Основой коллекции являются подлинные наградные и фотодокументы, личные вещи, боевые и юбилейные награды ветеранов из Донбасса. Посетить выставку могут все желающие в онлайн-формате проекта «Музей в каждый дом».

СПРАВКА «КП»

Всероссийская общественная организация «Волонтеры Победы» была создана в Москве в 2015 году. Сейчас ее добровольцы есть в 46 странах мира. Даже на Ближнем Востоке, в Азии и Африке. Все мероприятия в регионах волонтеры проводят в один день.

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