2020-05-05T15:45:07+03:00
Политика

Командовать донбасским Дзержинском будет подполковник Чинчик из города Кицмань

Мэром прифронтового города назначен военный из Черновицкой области
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Василий Чинчик лишь на словах пообещал заботиться о дзержинцах, но первым делом будет думать о семейном бизнесе. Фото: ДонОГАВасилий Чинчик лишь на словах пообещал заботиться о дзержинцах, но первым делом будет думать о семейном бизнесе. Фото: ДонОГА
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В подконтрольном Украине Торецке (до переименования Дзержинск) появился новый мэр. Руководителем городской военно-гражданской администрации (ВГА) стал подполковник Василий Чинчик. Его прислали на усиление из города Кицмань Черновицкой области. Очевидно, что в команде Зеленского не доверяют донбасской элите.

Дзержинск находится всего в нескольких километрах от Горловки и считается прифронтовым городом. Поэтому здесь много украинских военных. Не случайно в городе три года назад была создана военно-гражданская администрация. Ее возглавил бежавший из Донецка бизнесмен Ярослав Руденко. «Молодой и амбициозный» - так его представлял городской элите тогдашний губернатор Павел Жебривский.

Только вот жизнь дзержинцев от этого лучше не стала. Руденко быстро «сгорел» на работе. Оттого и запил. Нынешний председатель Донецкой облгосадминистрации (ОГА) Павел Кириленко не раз заставал его пьяным на рабочем месте. Загулы у Руденко усилились после поражения на выборах в Верховную Раду в прошлом году. Мэр хотел стать народным депутатом, но набрал меньше одного процента голосов.

Забавно-красное лицо Ярослав Руденко давно стало поводом для черного юмора дзержинцев. Фото: ДонОГА

Забавно-красное лицо Ярослав Руденко давно стало поводом для черного юмора дзержинцев. Фото: ДонОГА

Сейчас основное население города пенсионного возраста. Молодежи совсем мало, все стараются выехать из Дзержинска в поисках работы. Вряд ли что-то улучшит и посланец Западной Украины Василий Чинчик. Он первым делом будет думать о процветании бизнеса своей супруги Женнеты. В Кицмане она владеет магазином.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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