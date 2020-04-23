Кому положен продуктовый набор в школах ДНР во время дистанционки

22 апреля в родительский чат в Вайбере в кои-то веки пришло не домашнее задание, а оповещение, что завтра в нашей школе будут выдавать продуктовые наборы. На вопросы о льготных категориях, сказали, что положен набор льготным категориям и школьникам начальных классов. Дочь ходит в 3-ий класс, то есть мы входим в этот перечень.

Оказалось, что накануне Денис Пушилин предложил обсудить меры поддержки граждан на время действия режима повышенной готовности.

«Считаю необходимым обеспечить продуктовыми наборами обучающихся, имеющих право на бесплатное питание. Особенно это касается детей, находящихся под опекой, и детей из многодетных семей. Мы понимаем, в каком затруднительном положении оказываются наши граждане из-за введения ограничительных и карантинных мероприятий. И мы должны сделать максимально возможное для их поддержки», - сказал глава государства.

Минобраз определил перечень льготных категорий, а также ему было доверили разработать список продуктов.

Продуктовые наборы поручено выдать до 27 апреля «родителям либо законным представителям учащихся льготных категорий, находящихся на дистанционном обучении».

Обязательным условием было прийти строго в определенное время с паспортом, исключительно родителям и, конечно, быть в маске и перчатках. Вот только время выдачи было определено с 14.00 до 15.00. А если родитель в единственном числе, и он работает?

Наборы выдают только родителям или законным представителям ребенка.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В строго отведенное время двери школы открылись, родителей пускали по несколько человек с требованием придерживаться дистанции. Учителя ждали родителей за отдельными столиками в масках. На столиках – цветастые пакеты. Максимально возможным оказался перечень из семи наименований.

1. Подсолнечное масло «Дары юга» 1 л

2. Мука 2 кг

3. Макаронные изделия 1кг

4. Сахар 900 гр

5. Чай черный байховый 45 гр

6. Рис пропаренный 900 гр

7. Печенье 100 гр

Все, за исключением, масла и чая, произведено в ЛДНР. Производство печенья установить не удалось. Оно почему-то было в пакетике с трогательным узелком. Это ж кто-то фасовал, завязывал, можно посочувствовать. Ау, где вы борцы с вирусом и поборники стерильности?

Кстати, оказалось, что список продуктов может отличаться. Например, в Макеевке это пять наименований: подсолнечное масло 1л, сок 1л (тетрапак), чай 100 гр, горох 900 гр, пшено 900 гр. В сравнении с наборами в 23 кг, которые выдают в школах РФ, совсем печально. Но мы пока и не Россия. И здесь многие благодарны и за это.

- Очень неожиданно. Спасибо! Набор простой, но в семье пригодится все, - говорит Елена, мама второклассника.

Принесла пакет домой, разложила на столе. Дочь взглянула: «Это так хотят мне компенсировать отсутствие школы? Ну, спасибо. Я еще больше им дам и шоколадок куплю, только бы в школу вернуться и учителя своего увидеть».

Кстати, да. Во всем это был самый приятный момент – увидеть преподавателя вживую, пусть и в маске. Это на их плечи легла расфасовка и выдача наборов. А через 10 дней сказали приходить опять. Моей семье, состоящей на данный момент из меня и дочери, столько муки и риса не съесть. Нас бы больше яблоки порадовали, витамины. Но семьи бывают разные, где-то – многодетные, где-то – родители лишились работы в кризис, там и печенье в кулечке - за счастье.

Но абсолютно во всех семьях с нетерпением ждут начала занятий. От дистанционки устали все без исключений – и учителя, и родители, и детвора.

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