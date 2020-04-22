Танцуем дома: ансамбль «Донбасс» запустил необычный онлайн-проект

Ансамбль песни и танца «Донбасс» радует своих поклонников уже больше 80 лет. Артисты поднимали боевой дух еще во время Великой Отечественной. А сейчас, когда все выступления отменены из-за эпидемии коронавируса, запустили культурно-просветительский онлайн-проект «PROтанцы с «Донбассом».

- Зрители для любого артиста - самая главная составляющая, и мы хотим их радовать своим творчеством независимо от обстоятельств, - рассказывает генеральный директор-художественный руководитель ансамбля «Донбасс» Ольга Горячева. – В рамках онлайн-проекта «PROтанцы с «Донбассом» мы не только демонстрируем часть наших «фирменных» номеров, но и предлагаем неподготовленному зрителю изучить основные элементы танца, имеющиеся в репертуаре ансамбля и представляющие наш многонациональный край.

Ансамбль «Донбасс» запустил необычный онлайн-проект. Фото: donbassdance.ru

29 апреля отмечается Международный день танца. По этому случаю ансамбль готовит спецвыпуск проекта «PROтанцы с «Донбассом».

Выпуски презентуют дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Их можно увидеть на ютуб-канале ансамбля, на портале «Культура Донбасса» и в официальных сообществах в соцсетях «ВКонтакте» и «Фейсбук».

Ансамбль «Донбасс» запустил необычный онлайн-проект. Фото: donbassdance.ru

Сейчас донбасские артисты активно готовят новую программу, посвященную Году Великой Победы. Они надеются, что скоро смогут выступать вживую. И не только в Республике. «Донбасс» успел объехать с концертами больше 25 российских регионов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

11-летняя писательница из Луганска Фаина Савенкова: «Даже на дистанционке не бросаю тхэквандо и пишу новую пьесу»

Драматург и чемпион ЛНР по тхэквандо рассказала «Комсомолке», как переживает дистанционное обучение и тренировки онлайн (подробнее)