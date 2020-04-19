11-летняя писательница из Луганска Фаина Савенкова: «Даже на дистанционке не бросаю тхэквандо и пишу новую пьесу»

Ее пьесы и рассказы переведены на разные языки, они в нескольких шорт-листах престижных всероссийских премий и конкурсов, включая наиболее престижный конкурс Гильдии драматургов России «Автора на сцену», а союз писателей ЛНР признал их автора открытием года.

В военном Луганске продолжает творить и заниматься спортом писатель и чемпион ЛНР по тхэквандо 11-летняя Фаина Савенкова. Не мешают этому ни тлеющая война, ни дистанционка, ни всеобщее уныние вокруг. Эту девочку многие называют птичкой, она и правда ее напоминает – легкая, шустрая щебетунья.

На дистанционном обучении ей скучать некогда, хотя и приходится непросто - школа Фаины с физико-математическим уклоном, тут не до шуток. К тому же и класс уже шестой – предметов уйма.

- Фаина, как переносишь вынужденную разлуку со школой? – спрашиваю ее.

- Вообще дистанционка весьма противоречива. С одной стороны – можно высыпаться, сколько захочешь. А еще делать уроки и пить чай с конфетами, никто не мешает. А с другой стороны – нет учителя, который мог бы объяснить тему, не хватает живого общения, - признается Фаина. - Еще недавно нам кидали задним числом огромное количество заданий, это приводило меня в панику. Но сейчас ситуация немного выправилась. Самое непростое – это справиться с собственной ленью. Мне с братом Матвеем тоже хочется не за учебниками сидеть, а погреться на солнышке, поиграть. Он старше меня на три года и порой помогает мне с уроками.

Юный драматург с нетерпением ждет окончания карантина. Фото: архив семьи Савенковых

- А как же твои соревнования по тхэквандо?

- Тренировки у меня ежедневно, получаю задания от тренера тоже онлайн. Занимаюсь на улице не меньше часа. Мама, папа или брат снимают видео-доказательство. Вот вскоре даже соревнования онлайн состоятся. Мы будем отправлять свои видео судьям, а они определят по ним победителя и вышлют грамоту. Печально, но пока другого варианта у нас нет, а бросать занятия спортом никак нельзя. Карантин не вечен, а в форму потом приходить долго.

Но мне скучать некогда – уроки, тренировки, к тому же пишу новую пьесу «Девочка и мел».

- Я знаю, что твоя первая пьеса вошла в сборник «Всходы», а его презентация состоялась в Луганске.

- Это одно из самых значимых событий за последнее время. А для меня – это первое печатное издание. До этого публикации были только в интернете. В сборнике «Всходы» произведения молодых писателей и поэтов от 8 до 35 лет. Из ста кандидатов туда были отобраны всего 22 автора. А из драматургов я там пока в единственном числе со своей пьесой «Ежик надежды». Кстати, эту пьесу для постановки взяли театры Ханты Мансийска и Томска. Иногда хочется представить, как это сидеть в зале, когда твою пьесу играют на сцене и понимать, что ты ее создатель и причастен к действу? Наверное, я не узнаю свое произведение.

Кроме того, эта пьеса вошла в шорт-лист международного конкурса драматургии «Автора – на сцену!», где были представлены 309 участников. Когда я попала сначала в лонг-лист мой друг и наставник, писатель Глеб Бобров сказал, что радоваться рано, участников много и все они сильные, и вдруг я вижу, что моя фамилия в числе 46 лучших драматургов России. Правда, в победители я так и не попала, но для меня было важно заявить о себе, преодолеть страх. Кстати, Глеб Бобров ко мне относится, как к равной, порой и критикует, не щадит. Но кто сказал, что будет просто? Работать с ним - удовольствие и я многому учусь.

Рассказ "Глициния и кошка" перевели на чешский язык, пьесу - на итальянский. Фото: архив семьи Савенковых

- А уже в мае будет презентация сборника «Живи, Донбасс», в котором ты тоже участвовала.

- Да, выход сборника «Живи, Донбасс» в России и ДНР запланирован на начало мая. Туда вошел наш совместный рассказ с писателем-фантастом из России Александром Конторовичем. Мы с ним познакомились в прошлом году в Донецке на фестивале «Звезды над Донбассом» и не прекратили общения. Он мне предложил: «Птичка, а давай напишем совместный рассказ?» Думаю, он бы и без меня легко справился, но для меня - честь опыт такой совместной работы. Наш фантастический рассказ называется «Учителя и ученики». И посвящен он погибшим ополченцам Донбасса.

А еще к 9 мая я написала эссе «Детский смех Победы». Я посвятила его своим прадедушкам и прабабушкам, пережившим ту войну. В этом эссе две войны перекликаются – та, в которой жили они и эта, в которой живу я. Мне давно хотелось написать письмо своим сверстникам в 1941 год. Это эссе уже перевели на пять языков. Отправила его также в «Комсомольскую правду» Москвы, пообещали, что оно будет опубликовано в спецвыпуске ко дню Победы.

Фаина пожелала всем терпения и выдержки, а еще, чтобы жизнь поскорее вернулась в привычное русло – там, где учителя и ученики встречаются в аудиториях, где не боятся обнять своего друга, а изолируются только для того, чтобы написать новый рассказ или пьесу.

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