Министр здравоохранения Республики Ольга Долгошапко – о ситуации с коронавирусом в ДНР: Эпидемия у нас протекает спокойно

Не проходит и дня, чтобы в соцсети с украинской стороны не вбросили новый фейк о том, что коронавирус в ДНР косит народ.

- За все время у нас, к счастью, ни один человек от коронавируса не умер, - заявила «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко. - Ничего страшного в Республике не происходит. Выявили еще четырех заразившихся. У эпидемии спокойный характер: нет никаких вспышек, резких подъемов. Ситуация под контролем Министерства здравоохранения и Республиканского центра санитарно-эпидемиологического надзора. Но при этом настоятельно прошу всех, у кого диагностирована коронавирусная инфекция, или кто понимает, что мог проконтактировать с больным или носителем COVID-19, пожалуйста, соблюдайте режим самоизоляции!

За все время в Республике коронавирусом заболели тридцать шесть человек. Этих заражений могло и не быть, если бы приехавшие неукоснительно соблюдали режим самоизоляции. Не ходили на работу, не встречались с родственниками и друзьями, а просто высидели бы положенных 14 дней дома. Вы можете и не болеть, но при этом являться носителем опасной инфекции.

ВЫЗДОРОВЕЛИ ПЕРВЫЕ ТРОЕ ЗАРАЗИВШИХСЯ

- У кого коронавирус выявляют чаще?

- В основном у вернувшихся из Российской Федерации. Один из случаев – два друга ездили строить больницу для лечения коронавирусных пациентов в Подмосковье. Сначала были в Калуге, потом - в Москве. Возвращаясь домой, они напились жаропонижающих таблеток, чтобы пропустили через границу. Уже в Республике заболел один из друзей. Дома он самоизолировался, ему стало хуже, и мужчину госпитализировали. У второго сначала заболели жена с ребенком, а потом и он сам. Сейчас они все находятся в инфекционном стационаре, болезнь у них протекает в легкой форме.

- В каком состоянии остальные заразившиеся?

- У большинства заболевание протекает или в легкой форме, или никак не проявляется (то есть они являются вирусоносителями). Только у одного человека недуг протекал в тяжелой форме из-за хронического обструктивного бронхита. Сейчас и эта пациентка потихоньку идет на поправку.

- Ольга Николаевна, а сколько человек уже выздоровели?

- Женщина с 2-летним сыном, ездившая с ним к супругу в Москву в марте. Следующим к выписке готовится 62-летний мужчина, у которого COVID-19 выявили 3 апреля. Он ездил в Курахово, что в подконтрольном Киеву Донбассе, получать пенсию. Вернувшись из Украины, пенсионер три дня ходил на работу с высокой температурой и заразил часть коллектива. Сейчас все его коллеги находятся в инфекционном стационаре. Одни проходят лечение (болезнь у них протекает в легкой форме), другие - находятся под наблюдением.

«БОЛЬШУЮ БЕДУ МОЖНО ПРЕДОТВРАТИТЬ»

- Соблюдают ли жители самоизоляцию?

- По данным участковых врачей, большая часть людей, к сожалению, нарушает режим самоизоляции. Не удивляйтесь, если к вам домой с проверкой придут врачи, работники санитарно-эпидемиологической службы или полицейские. Если окажется, что отсутствуете дома, пошли на рынок, в магазин, то последствия для вас могут быть неприятными. Начиная от штрафа (в первый раз штрафуют на 18 тысяч рублей, повторно - на 30 тысяч рублей) и заканчивая ограничением свободы. Не рискуйте собственным здоровьем и здоровьем своих близких. Поверьте: 14 дней самоизоляции помогут предотвратить большую беду! Сейчас Министерству здравоохранения, к счастью, удается сдерживать волну коронавируса.

На сегодня в Республике на самоизоляции 8564 человека, из них 7433 – это те, кто пересек границу с 4 апреля.

ДАБЫ НЕ ЧИХАЛИ КОРОНАВИРУСОМ

- В каких случаях кладут в инфекционные стационары?

- Госпитализируют всех без исключения приехавших с симптомами острой респираторной вирусной инфекции и тех, кто близко контактировал с заразившимися (родственников и коллег). Для чего? Лучше эти люди побудут в стационаре 14 дней, чем они разнесут опасную инфекцию по Республике. Что говорить о жителях, которым наши меры кажутся излишне жесткими, если у нас находятся «непонимающие» медики. Некоторые из них спрашивают: «Зачем вы меня без температуры и кашля упекли?» Чихнете, например, на бабушку, а она пойдет к соседке пить чай и чихнет на нее. Так можно заразить весь многоэтажный дом, а этот вирусоноситель все будет не болеть… На сегодня в инфекционных стационарах Республики 251 человек.

- Ольга Николаевна, по вашему мнению, когда преодолеем эпидемию коронавируса?

- Через два–три месяца. Если Республика будет оставаться на режиме закрытых границ, то испытание коронавирусом пройдем более-менее легко. На сегодня у нас уже нет гриппа. А острые респираторные инфекции пошли на спад. Так, с симптомами ОРВИ за сутки госпитализировали 35 человек, 26 из них - дети.

Кстати, если COVID-19 не мутирует, то тем людям, кто им переболел, в следующем году будет нестрашен.

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