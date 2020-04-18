Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 апреля 2020 года: что известно на данный момент

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным на 9 часов утра 18 апреля в ДНР за все время зарегистрировано 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Выписаны с выздоровлением – 2. Находятся на лечении 34. За сутки подтверждено 4 новых случая Covid-19, - сообщили в Минздраве Республики.

За прошедшие сутки 13 человек были взяты по медицинское наблюдение, 10 из них были госпитализированы, двое самоизолированы на дому и один переведен в другое лечебное учреждение.

- Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 261 человек, 8564 человек – находятся на самоизоляции на дому (те, кто приехал из-за границы, - Авт.). Всего под наблюдением 8825 человек, - рассказали в здравоохранительном учреждении Донецкой Народной Республики.

С полным выздоровлением от острой респираторной вирусной инфекции и дважды отричательными результатами на коронавирус было выписаны 58 человек.

Тем временем, в Донецкой Народной Республике ввели новые и продлили ранее принятые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории государства.

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