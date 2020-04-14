Коронавирус в ДНР: зафиксировано 4 новых случая заражения Covid-19

По состоянию на 18.00 14 апреля коронавирус в ДНР выявлен еще у четверых жителей Республики. Они контактировали с заболевшими ранее. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Всего на территории ДНР зарегистрировано 22 подтвержденных случая заражения Covid-19. Двое заболевших коронавирусом выздоровели и были выписаны из больницы. 20 человек продолжают лечение.

- Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 224 человека, 8711 человек – находятся на самоизоляции на дому, - рассказывают в Минздраве Республики. - Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на Covid-19 – 55 человек.

В здравоохранительном ведомстве ДНР опровергли распространяемые в социальных сетях слухи о ситуации с коронавирусом. Отметив, что в Республике нет летальных случаев от Cоvid-19.

- На сегодня среди медработников всего 2 заболевших, из них 1 пациентка с тяжелым течением, которая идет на поправку, - говорят в ведомстве. - Вся правдивая информация – на официальном сайте Министерства здравоохранения ДНР.

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