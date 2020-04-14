2020-04-14T19:00:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР: зафиксировано 4 новых случая заражения Covid-19

За все время коронавирус в ДНР выявлен у 22 жителей
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
Поделиться:
За все время в Республике зафиксировано 22 подтвержденных случая заражения Covid-19За все время в Республике зафиксировано 22 подтвержденных случая заражения Covid-19Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

По состоянию на 18.00 14 апреля коронавирус в ДНР выявлен еще у четверых жителей Республики. Они контактировали с заболевшими ранее. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

Всего на территории ДНР зарегистрировано 22 подтвержденных случая заражения Covid-19. Двое заболевших коронавирусом выздоровели и были выписаны из больницы. 20 человек продолжают лечение.

- Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 224 человека, 8711 человек – находятся на самоизоляции на дому, - рассказывают в Минздраве Республики. - Выписаны из отделений с полным выздоровлением и дважды отрицательными результатами на Covid-19 – 55 человек.

В здравоохранительном ведомстве ДНР опровергли распространяемые в социальных сетях слухи о ситуации с коронавирусом. Отметив, что в Республике нет летальных случаев от Cоvid-19.

- На сегодня среди медработников всего 2 заболевших, из них 1 пациентка с тяжелым течением, которая идет на поправку, - говорят в ведомстве. - Вся правдивая информация – на официальном сайте Министерства здравоохранения ДНР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 14 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЛНР на 14 апреля 2020 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы с кошкой вышли погулять»: Как работает и за кем смотрит «карантинный патруль» полиции
Журналист «КП» посмотрел, как полицейские работают в квартирах, где подозрение на коронавирус, как проверяют людей на карантине и смотрят, чтобы никто не гулял на детских площадках
Простой парень в толстовке: «Комсомолка» узнала, кто главный разработчик российской вакцины от коронавируса
Ильназ Иматдинов защитил кандидатскую в 24 года, в соцсетях у него много котиков, но сейчас ему не до них — ученый работает над спасением человечества
Новости 24
Как детвора преобразила простреленные ворота в Куйбышевском районе Донецка
В ДНР заявили о новых случаях заражения коронавирусом
Коронавирус в ЛНР: зафиксировано два новых случая заражения Covid-19
Погода на 15 апреля в Донецке: мокрый снег, порывы ветра до 20 метров в секунду
В Старомихайловке украинские боевики повредили тринадцать жилых домов
В Донбассе украинские военные, когда готовили себе еду, сожгли дорогостоящий комплекс РЭБ «Буковель»
Окончательного решения по проведению Парада Победы в Донецке пока нет
В ДНР первые выздоровевшие от коронавируса пациенты выписаны из больницы
В ДНР уже четвертый день нет прироста подтвержденных случаев коронавируса
Глава ЛНР Леонид Пасечник: 14 апреля навсегда останется датой начала кровопролития в Донбассе
Украинские военные пригнали три БМП к участку разведения сил на юге Донбасса
Украинские боевики за сутки обстреляли 11 городов и сел ДНР