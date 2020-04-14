2020-04-14T18:20:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 14 апреля 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЛНР на 14 апреля 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Коронавирус в ЛНР выявлен еще у двух жителейКоронавирус в ЛНР выявлен еще у двух жителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшие сутки в ЛНР зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

- Медики ЛНР зарегистрировали 16 случай заболевания Covid-19 в Республике, - сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. - Один человек выписан уже с выздоровлением.

По данным на 13 апреля под стационарным наблюдением медиков в Республике находятся 129 жителей. Это не зараженные коронавирусом, а люди, которые приехали из-за границы и могут быть носителем инфекции.

Тем временем, Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поблагодарил медиков и волонтеров, которые помогают жителям в условиях угрозы Covid-19.

- Хотел бы выразить слова благодарности всем сотрудникам медицинских подразделений, больниц, врачам, которые, скажем так, рискуя собственным здоровьем и собственной жизнью, оказывают помощь в данной ситуации. Кончено же, хотел бы сказать слова огромной благодарности всем неравнодушным к этой ситуации, волонтерам, которые также оказывают возможную посильную помощь всем нуждающимся, - сказал Леонид Иванович.

Также Глава ЛНР заявил, что на Пасху комендантский час не будет отменен.

- Категорически запретить ходить в церковь я не могу, но призываю всех, рекомендую всем смотреть службу, которая будет проводиться в ночь с субботы на воскресенье, по телевизору, для этого телевидение будет вести прямой репортаж и будет организован показ этой службы, - сообщил Пасечник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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