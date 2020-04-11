2020-04-11T20:49:53+03:00
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«Никто не просит автограф!» Донецкий драмтеатр поддержал публику шуточным флешмобом

Зрители и актеры ждут возобновления спектаклей, аншлагов и оваций
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Чувство юмора это то, что всегда помогало дончанам. Фото: muzdrama.ruЧувство юмора это то, что всегда помогало дончанам. Фото: muzdrama.ru
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Драмтеатр Донецка во время вынужденной приостановки показов решил поддержать своего зрителя шуточным флешмобом. На фото актеры запечатлели себя с табличками «Никто не шуршит бумажкой от конфет», «Никто не просит автограф», «Никто не приходит послушать оркестр в фойе» и т. д. Их грустные лица передают всю гамму чувств от вынужденной разлуки со зрителем. И эта тоска взаимна.

Флешмоб от муздрамы. Фото: muzdrama.ru

Флешмоб от муздрамы. Фото: muzdrama.ru

Флешмоб от муздрамы. Фото: muzdrama.ru

Флешмоб от муздрамы. Фото: muzdrama.ru

Флешмоб от муздрамы. Фото: muzdrama.ru

Флешмоб от муздрамы. Фото: muzdrama.ru

20 марта Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени М.М. Бровуна объявил, что вынужден перенести все репертуарные спектакли, запланированные на ближайшее время. Также приостановили постановки в связи с опасностью распространения коронавируса донецкие филармония и Донбасс Опера. Окошечки касс закрылись, постановки пообещали перенести, а спектакли начали транслировать в онлайн режиме.

Многих дончан, привыкших, что театры работали даже в 2014 году, когда город ежедневно жил под обстрелами, эти новости опечалили. Но актеры и руководство театра решили поддержать публику и устроили шуточный флешмоб, который не может не вызвать улыбку.

Флешмоб от муздрамы. Фото: muzdrama.ru

Флешмоб от муздрамы. Фото: muzdrama.ru

- В непростой мировой ситуации самое главное - сохранять оптимизм и хорошее настроение, - решили сотрудники театра. - МДТ им. М.М. Бровуна с удовольствием присоединяется ко всероссийскому «Скучающему флешмобу», который не так давно запустили в соцсетях работники театров, музеев и библиотек.

Флешмоб от муздрамы. Фото: muzdrama.ru

Флешмоб от муздрамы. Фото: muzdrama.ru

Зрители ждут возобновления работы театров и филармонии.

- Для меня театр и филармония в Донецке больше, чем просто искусство. Это жизнь. Знаете, когда война была в своей горячей стадии, то, что заведения культуры продолжали свою работу, придавало и нам сил и уверенности в завтрашнем дне, - говорит дончанка Елена Писаренко. – Не зря в наши театры билетика не купишь. Очень жду возобновления их работы.

Флешмоб от муздрамы. Фото: muzdrama.ru

Флешмоб от муздрамы. Фото: muzdrama.ru

Ну, а пока любимые спектакли можно посмотреть онлайн на портале «Культура Донбасса».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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