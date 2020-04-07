Фоторепортаж: Жители Спартака показали последствия украинского обстрела
Вооруженные формирований Украины увеличили интенсивность обстрелов Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов со стороны украинской армии продолжают страдать жители Республики: люди получают ранения, рушится жилье.
ВСУ стали интенсивнее стрелять по окраинам ДонецкаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Мы отправились в поселок Спартак, что на окраине Донецка. Этот населенный пункт ежедневно попадает под интенсивный огонь ВСУ. Киевские силовики стреляют из минометов и крупнокалиберного оружия. Стреляют по домам мирных жителей.
Прямое попадание в жилой домФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В ходе ночного обстрела 82-миллиметровая мина попала прямо в крышу жилого дома: пострадала кровля, вылетело остекление. Осколками перебило линию электропередач. Заборы стали похожими на решето.
Прямое попадание в жилой домФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Осколки изрешетили заборФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Осколками перебило линию электропередачФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
- Хорошо было слышно, как летели осколки, - рассказывает жительница Спартака Светлана. - Свет перебило, пока не восстановили - сидим без электричества.
Вот такой след оставила минаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Обстрел может начаться внезапноФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Если раньше ВСУ открывали огонь в определенное время (ночью или утром), то сейчас, по словам жителей прифронтовых населенных пунктов, киевские силовики стреляют непредсказуемо. Обстрел может начаться в любой момент.
ВСУ бьют по жилым кварталамФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
- Стреляют каждый день, все больше и больше! И днем, и утром, и ночью - уже даже не угадаешь, когда лучше на улицу не высовываться, - говорит женщина. - Вроде бы и эпидемия, и граница закрыта, а у нас все стреляют и стреляют.
В то время, когда мы находились в Спартаке для фиксации последствий обстрела, украинская армия вновь начала стрелятьФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В то время, когда мы находились в Спартаке для фиксации последствий обстрела, украинская армия вновь начала стрелять. В районе поселка было попадание, в результате которого начался пожар. Однако из-за большой опасности мы в срочном порядке вынуждены были покинуть поселок.
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ИСТОЧНИК KP.RU