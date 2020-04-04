2020-04-04T18:26:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ЛНР, последние новости на 4 апреля 2020 года: зафиксирован второй случай заражения

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЛНР на 4 апреля 2020 года
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Тест на коронавирус дал положительный результат у второго жителя ЛНРТест на коронавирус дал положительный результат у второго жителя ЛНРФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Луганской Народной Республике зафиксировали второй случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Об этом сообщил главный санитарный врач ЛНР Дмитрий Докашенко.

- На территории Республики зафиксирован второй случай коронавирусной инфекции. Пациент был на лечении в инфекционной больнице, был незамедлительно проведен комплекс эпидрасследований, - говорит он. - Данный случай завезен из Москвы, поэтому мы по-прежнему говорим о том, что граждане, прибывшие из Москвы в том числе, должны очень внимательно относиться к своему здоровью и здоровью тех людей, которые проживают рядом с ними.

Главный санврач Республики отметил, что именно потому для прибывших из-за границы важен двухнедельный режим самоизоляции.

- А в случае возникновения каких-либо симптомов – повышение температуры, кашель, першение в горле – незамедлительно обратиться за медпомощью. При этом не идти в поликлинику, а вызвать врача на дом, - подчеркнул Докашенко.

ИЗОЛИРУЮТ КОНТАКТИРОВАВШИХ

Главный санитарный врач Республики сообщил, что на данный момент предпринимаются меры по недопущению распространения инфекции. В частности, все, кто контактировал со вторым зараженным коронавирусной инфекцией жителем Луганской Народной Республики будут изолированы.

- Медики ЛНР изолируют и обследуют всех контактировавших со вторым заболевшим коронавирусом жителем Республики, - сказал он. - Такие меры позволят избежать распространения инфекции. Либо они будут нуждаться в лечении, если будут положительные результаты, либо в динамическом наблюдении за ними.

ОГРАНИЧАТ ДВИЖЕНИЕ В ДВУХ ГОРОДАХ

Кроме этого в Красном Луче и Антраците вводится ограничение на передвижение транспорта и людей. Решение об этом для недопущения распространения Covid-19 приняла чрезвычайная санитарно-противоэпидемиологическая комиссия при Правительсве ЛНР.

Ограничения вводятся именно в этих городах в связи с тем, что там проживает круг общения второго зараженного коронавирусом жителя Республики.

- Был усилен режим ограничительных мероприятий, который включает в себя ограничение передвижения городского, международного пригородного транспорта. Также будет режим самоизоляции для жителей этих городов, - сказал он.

Докашенко отметил, что режим вступает в силу в 00.00, с полуночи, с субботы на воскресенье.

- Этот тот промежуток времени, который дается жителям этих городов для того, чтобы решить свои самые злободневные вопросы, - подчеркнул главный санитарный врач ЛНР. - Те граждане, которые являются жителями города Антрацит и Красный Луч, остаются по месту проживания до особого распоряжения.

Дмитрий Докашенко отметил, что ограничения на передвижение не касаются пригородов Красного Луча и Антрацитовского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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