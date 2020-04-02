Как работают рынки в Донецке и Республике во время режима повышенной готовности

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности государственного предприятия «Рынки Донбасса» Сергей Шитиков в эксклюзивном интервью «Комсомолке» рассказал о работе рынков Республики во время режима повышенной готовности.

– Входящие в наш состав рынки работают в штатном режиме по прежнему графику с семи утра до пяти вечера. Исключений в данном случае нет, – говорит Сергей Николаевич.

Дефицита продуктов нетФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности государственного предприятия «Рынки Донбасса» Сергей ШитиковФото: Никита МАКАРЕНКОВ

– Какие меры безопасности уже предприняты в связи с обстановкой?

– Согласно указу Главы Донецкой Народной Республики «О введении режима повышенной готовности» и внутренних приказов разработан целый ряд мероприятий, с которым ознакомлены администрации всех рынков.

– Какие именно меры введены?

– Проводится дезинфекция рыночных площадей, влажная уборка и дезинфекция помещений администрации рынков, арендаторы проводят все это на своих объектах. Проводится проветривание и введен масочный режим.

Масочный режим на рынках РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ

– Масочный режим введен для работников администраций?

– Для всех, кто осуществляет деятельность на территории рынков. Все предупреждены и ознакомлены под роспись с указом о мерах, которые будут применяться в случае нарушений надзорными органами.

– Как проводится дезинфекция торговых площадей?

– Не реже двух раз в день. За час до начала работы рынков проводится первая дезинфекция площади рынков, прилавков и столов. Затем по графику. Опрыскивается полупроцентным раствором хлора. Не реже 3 раз в день проводится протирка дверных ручек, столов, дверей и других плоскостей, которых могут касаться люди. Также не реже трех раз в день проводится проветривание помещений.

Проводится дезинфекция рыночных площадейФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Проводится дезинфекция рыночных площадейФото: Никита МАКАРЕНКОВ

– Эти меры были предприняты после введения режима повышенной готовности или уже после обнаружения первого случая заболевания в Республике?

– Они были предприняты еще до выхода указа Главы. Как только в мире появилась угроза данной эпидемии и она начала распространяться, руководством предприятия было принято решение ввести меры по предотвращению, недопущению и профилактики возникновения вспышки коронавируса.

– За это время были нарушения или попытки нарушения требований со стороны администраций рынков или арендаторов?

– Таких случаев не было. Все понимают возможные последствия и правильно подошли к вопросу безопасности. Всё выполняется – именно поэтому рынки работают в штатном режиме согласно графику.

Проводится дезинфекция рыночных площадейФото: Никита МАКАРЕНКОВ

– Уже больше двух недель регулярно поднимаются разговоры о скором закрытии рынков. На вашем сайте было опубликовано объявление, что эта информация недостоверная. Как вы считаете, откуда все это идет?

– Скорее всего, ее распространяют паникеры. Вся официальная информация публикуется на нашем сайте ежедневно. На данный момент никаких ограничений в работе нет.

Масочный режим на рынках РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Дефицита продуктов нетФото: Никита МАКАРЕНКОВ

В государственное предприятие «Рынки Донбасса» входит 112 рынков по всей территории Республики.

Дефицита продуктов нетФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Напомним, в Республике выявили два случая заболевания коронавирусной инфекцией - у жительницы и ее ребенка.

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