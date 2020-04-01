Могут ли из-за коронавируса в ДНР исчезнуть продукты с прилавков

В ДНР выявлен первый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Люди поддаются панике и сметают с прилавков все подряд. Запасаются даже хлебом.

- Жители не останутся без хлеба. У нас большой запас сырья для его производства. Хлеб выпекаем из муки с собственного мелькомбината, - прокомментировали «КП» в компании «Мир хлеба», которая является самым крупным производителем хлебобулочных изделий в Республике.

Крупы в Республику привозят каждый день. Фото: Николай Иванов

На хлебозаводах во избежание распространения COVID-19 каждый день дезинфицируют цеха, оборудование и автомобили, которые развозят хлеб.

Производители круп уверяют, что необходимости опустошать прилавки нет. Даже в случае введения жесткого карантина в наличии всегда будут такие крупы, как ячневая, пшеничная, перовая и «Артек». Их делают из сырья, которое закупают у местных фермеров.

Крупы в Республику привозят каждый день. Фото: Николай Иванов

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