2020-03-30T14:09:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Предпринимателям и жителям ДНР рекомендуют перейти на безналичный расчет

Также при посещении отделений ЦРБ ДНР жителей просят надевать защитные маски [видео]
Никита МАКАРЕНКОВАндрей ТРУБЕЦКИЙ
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Предпринимателям и жителям ДНР рекомендуют перейти на безналичный расчетПредпринимателям и жителям ДНР рекомендуют перейти на безналичный расчетФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики рекомендует торгово-сервисным центрам подключить услугу онлайн банкинга. С таким сообщением выступил председатель банка Андрей Петренко.

- Это позволит ускорить оплату и избежать рисков. У нас есть запас терминалов, которые можно использовать для осуществления платежей, - заявил Андрей Владимирович. - Центральный Республиканский Банк при подключении данной услуги будет осуществлять бесплатную установку и настройку терминального оборудования, обеспечит торгово-сервисные центры рекламной продукцией и проведет обучение сотрудников по использованию терминалов.

Председатель Центробанка отметил, что в связи с пандемией коронавируса банк в рамках профилактики рекомендует своим клиентам рассмотреть возможность подключения к системе «клиент-банк». Это позволит оперативно осуществлять платежи со своего банковского счета в режиме онлайн.

Предпринимателям и жителям ДНР рекомендуют перейти на безналичный расчет Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Предпринимателям и жителям ДНР рекомендуют перейти на безналичный расчетФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Нами принято решение – с 1 апреля по 30 июня установлен нулевой тариф на подключение системы «клиент-банк».

В связи со сложившейся обстановкой и угрозой завоза и распространения коронавируса в Республике сейчас идет процесс обеспечения сотрудников банковских отделений средствами защиты – масками и дезинфицирующими средствами.

- Мы не можем заставить, но настоятельно просим посетителей при посещении отделений банка использовать маски либо другие средства защиты. Это позволит минимизировать опасность как для сотрудников так и для клиентов.

Несмотря на режим повышенной готовности в Республике, банк полностью обеспечивает бесперебойную работу - сбор налогов, зачисление пенсий и социальных пособий на карты.

- Хочу заверить всех жителей Республики – Центробанк держит ситуацию под контролем и будет предпринимать в случае чего любые меры для осуществления своей деятельности в штатном режиме.

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Предпринимателям и жителям ДНР рекомендуют перейти на безналичный расчет.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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