Владислав Дейнего о переговорах по Донбассу в Минске: Украина сорвала принятие решений по всем обсуждаемым вопросам

На прошедшем заседании Контактной группы в Минске украинская сторона сорвала принятие решений по всем обсуждаемым вопросам. Об этом заявил полномочный представитель Луганской Народной Республики на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

- Украинская сторона еще на этапе выполнения обязательств, закрепленных в протоколе заседания от 11 марта, начала «шельмовать» со списками на обмен удерживаемых Киевом лиц, - рассказывает Дейнего. - Несмотря на направленные ЛНР и ДНР списки людей, полностью подготовленных нами к обмену, представители Украины сами за нас произвольно заменили некоторых из этих людей на другие, более приятные им фамилии, которые мы даже не подтверждали.

Он отметил, что списки украинской стороны внезапно стали просто «списками установленных лиц», а не списками на обмен.

- Которые неизвестно еще могут ли быть отданы Украиной, - говорит министр иностранных дел Республики. - При этом из заявленного Украиной вначале количества в 51 человек списки «рассосались» до 16 человек.

Обмен пленными 29 марта не состоитсяФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В общем итоге стороны можно сказать уже договорились об обмене – уже 29 марта Республики были готовы передать 19 человек, 16 могла отдать Украина. Однако представители незалежной отказались подкреплять достигнутую договоренность подписями.

И теперь эти люди (пленные) продолжат находиться в местах лишения свободы до тех пор, пока Украина не накопит достаточное количество политической воли, чтобы поставить свою подпись под согласованным списком и забрать своих людей, отдав нам наших, - сказал Владислав Дейнего.

РАЗВЕДЕНИЕ СИЛ И СРЕДСТВ

В ходе видеоконференции 11 марта республики Донбасса предложили по два альтернативных участка для проведения на линии соприкосновения разведения сил и средств. Украина отвергла предложение. Однако представителям ДНР и ЛНР с трудом удалось додавить украинских делегатов.

- Мы были готовы зафиксировать это решение в протоколе и дать поручение рабочей группе по вопросам безопасности к следующему заседанию 8 апреля подготовить соответствующий проект по всем четырем участкам с тем, чтобы подписать это приложение уже на следующем заседании, - рассказывает полномочный представитель ЛНР. - Однако украинская сторона предпочла поставить ультиматум, заявив, что будет рассматривать наши компромиссные предложения только при условии, если мы будем рассматривать и согласимся на какое-то из прежних предложений Киева.

Киев затягивает решение вопроса по разведению сил и средствФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Предложения Киева, к слову были признаны нерабочими всеми участниками переговоров, в том числе и украинской стороной.

- В результате, вместо скорого разведения даже не на трех, а на четырех участках, не получилось ни одного, - подчеркнул Владислав Дейнего.

РЕЖИМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ

Киев никак не может прекратить обстреливать территории республик Донбасса. Под огонь киевских силовиков попадают жилые населенные пункты – мирные жители получают ранения, разрушается жилье.

Бессрочный режим прекращения огня был введен 21 июля 2019 года. Однако подпись под договоренностью Киев не ставил – оно и понятно – обстреливать ВСУ не перестанет.

ВСУ продолжают стрелять по мирным жителям ДНР и ЛНР. Фото: sharknews.com

Владислав Дейнего сообщил, что были предложены и некоторые дополнения к данным мерам.

- Например, в части организации прямого взаимодействия Республик и Украины, чтобы оперативно реагировать на факты нарушения режима прекращения огня, - говорит руководитель МИД ЛНР. - Подписание такого решения могло существенно улучшить контроль над ситуацией на линии разграничения и снизить степень угрозы населенным пунктам, мирным гражданам и объектам инфраструктуры вблизи линии разграничения, которые практически ежедневно подвергаются обстрелам с украинской стороны. Подписывать их украинцы отказались.

КПП В ЗОЛОТОМ И СЧАСТЬЕ

В Луганской Народной Республике функционирует единственный на линии соприкосновения с Украиной контрольно-пропускной пункт – в Станице Луганской. Он все же пешеходный. Хоть там и проведены восстановительные работы. Жители ЛНР остро нуждаются в открытии новых КПВВ, потому что даже попасть в гости к родственникам – сегодня дается большими силами.

Жители ЛНР нуждаются в новых КПП. Фото: gtrklnr.com

Полномочный представитель на Минских переговорах рассказал об итогах обсуждения этого вопроса Контактной группой. Он отметил, что как ни странно, украинская сторона даже проявляла поддержку некоторых предложений представителей ЛНР.

- И украинская сторона дополнительно предложила разумные меры по синхронным симметричным шагам на местности, что было нами поддержано с просьбой о предоставлении взаимных гарантий безопасности для проведения необходимых работ, - сказал он. - Однако письменное оформление таких взаимных обязательств и фиксация их в протоколе, на который можно было бы сослаться в случае нарушений, были отклонены Украиной.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЛОКАДА

Полномочный представитель ЛНР на минских переговорах рассказывает, что снятие экономической блокады было задекларировано Украиной сразу же после выборов президента.

- Однако конкретное предложение поручить группе по вопросам экономики и восстановления в четкие сроки разработать дорожную карту восстановления социально-экономических связей, чтобы начать предметную работу по данному вопросу, было воспринято представителями Украины негативно, - сказал Владислав Дейнего.

Украина обещала снять блокаду, но видимо Киев руководствуется высказыванием - «обещать - не значит жениться». Фото: newsae.ru

Киев аргументирует это тем, что непонятен объем работы, поэтому не надо ставить никакие сроки ее завершения.

- Письменно фиксировать такие поручения тоже не надо. Иметь более-менее четкое понимание, когда и каким образом может быть полностью снята блокада – тоже преждевременно, ибо совсем не известно, сколько для этого потребуется времени. Лучше просто поговорить об этом. Самое главное – без письменных обязательств и без необходимости хотя бы предварительно назначать возможную дату снятия блокады, которую при необходимости можно было бы и подкорректировать. Пусть читатели судят сами, - подчеркнул Дейнего.

ДО 8-го И 9-го ВОПРОСОВ ДЕЛО НЕ ДОШЛО

Кроме это, министр иностранных дел Луганской Народной Республики рассказал, что украинская сторона бойкотировала подписание решений о Консультативном совете и об утверждении регламента Контактной группы.

- До обсуждения вопросов 8 и 9 проекта протокола дело не дошло, - говорит руководитель внешнеполитического ведомства ЛНР. - Системное затягивание обсуждения представителями Украины, постоянные хождения по кругу, игра словами, вольная интерпретация уже подписанного 11 марта в Минске протокола заседания, попытки Украины превратить заседание Контактной группы в заседание той или иной ее подгруппы, которые далеко не всегда удавалось пресекать, дали предсказуемый результат - заседание продлилось больше 10 часов и закончилось ничем в 22.45.