История болезни-2: Как корреспондент «Комсомолки» с симптомами вируса звонил на «горячую линию» минздрава ДНР

ЧАСТЬ 1

Что расстраивает больше всего? Это, конечно, внешний вид. Что радует – помощь друзей. Сейчас почти у каждого сотни и тысячи френдов в соцсетях, но в аптеку для вас побегут единицы. Помните великую Раневскую, которая после спектакля, разглядывая корзины цветов в своей гримерной промолвила: «Сколько цветов! А в аптеку сходить некому»? У меня, слава богу, есть кому.

В аптеках - аншлаг

- В аптеках везде столпотворение, - рассказывают друзья. – Объехали несколько, пока нашли тебе витамин С. Перед нами старушки стояли. Спрашивают у фармацевта антисептики для рук. А ничего нет. Так они тогда набрали успокоительного – корвалола, пустырника, а из антисептиков взяли зеленку. Что они ею будут обрабатывать? Неужели руки?

Из медикаментов я пока стараюсь обходиться самым элементарным и как можно больше пить жидкости. Через пару дней у меня неожиданно перестало болеть горло и мне бы порадоваться этому факту, но вдруг начала одолевать одышка при ежедневной температуре 37,7 и дикой слабости. Вспомнились картинки из учебника по терапии, где больной в приступе астмы занимает вынужденное положение, чтобы вдохнуть, как можно больше воздуха. Вот и я сейчас так же. Называю про себя это «вздыхательная болезнь».

Маски, к слову, мои друзья так и не нашли ни в одной аптеке Донецка. Зато оказалось, что их шьет моя знакомая. Заказала несколько – камуфляжные и с котиками. Одна штука – 50 рублей. Дышать в них, как оказалось, совершенно невозможно, особенно, когда у тебя и без этого одышка. В голове саундтреком происходящему все время крутится песня Юли Чичериной: «Воздуха мало, легкие рвет тишиной; Я пропускаю удар за ударом».

Но там дальше поется, что «Звезды должны сиять над Москвой, а Солнце - светить над Уралом!» И будут сиять и светить, никуда не денутся.

"Горячая линия" работает

Когда на второй день одышка усиливается, и я хватаю ртом воздух, как помирающий бычок на побережье Седово, решаюсь позвонить на горячую линию минздрава ДНР. Набрав с «Феникса» короткий бесплатный номер 277 и немного подождав, я слышу приятный девичий голос.

Меня подробно расспрашивают о симптомах, записывают паспортные данные. Самый странный для меня вопрос – звонили ли вы своему участковому? Переехав из Авдеевки в 2014 году и скитаясь по съемным квартирам, я до сих пор не знаю, к счастью, кто мой участковый. Девушка кладет трубку, а через пять минут перезванивает, чтобы поинтересоваться, не пересекала ли я границы ДНР. Услышав мой отрицательный ответ, она предлагает мне самостоятельно вызвать по 103 «Скорую». Странно, а зачем звонить на горячую линию? Наверное, для статистики. И, хотя мое состояние, мне самой не кажется требующим неотложной помощи, да и бывших коллег не хочется зря беспокоить, звоню.

Оказывается, в Донецке все умерли

Буквально через полчаса приезжает «Скорая». Я потрясена такой оперативностью. Врач внимательно меня выслушивает сначала просто, расспрашивая о симптомах и лечении, затем с помощью фонендоскопа. Главный вопрос – не выезжала ли я за пределы ДНР. Врач осматривает горло, измеряет артериальное давление и даже с помощью аппаратуры узнает уровень кислорода в крови. Пока данных за пневмонию нет, все показатели почти что в норме, но потребуется наблюдение. Мне почти что стыдно, что я потревожила своих и так уставших коллег. Никаких тестов на коронавирус мне никто не предлагал, да я и не настаивала. Хочется верить, что это банальная простуда.

Тем временем, мне звонят друзья с той стороны, где Украина.

- У нас кошмар и паника. Транспорт не ходит. Магазины работают только продуктовые. В аптеках нет самого элементарного. А в новостях только и говорят, что у вас в ДНР полно больных коронавирусом, тестов нет, лечить нечем, а в морге полно трупов, - рассказывают мне одногруппники из Красного Лимана.

Похоже, коронавирус пока проигрывает информационному и политика по-прежнему сильнее любой пандемии.

- Зато все в мире теперь почувствовали себя немножко дончанами с комендантским часом, ущемлением в правах, блокадой, - признают мои друзья.

- И это, заметьте, даже без обстрелов, - отвечаю им я.

Продолжение следует

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