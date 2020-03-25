2020-03-25T17:46:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в ДНР на 25 марта: под наблюдением медиков 80 человек

На сегодня в Республике ни одного подтвержденного случая заболевания Covid-2019 не зарегистрировано
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Ситуация с коронавирусом в ДНР на 25 марта: под наблюдением медиков 80 человекСитуация с коронавирусом в ДНР на 25 марта: под наблюдением медиков 80 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сейчас в соцсетях активно обсуждают, что власти ДНР скрывают реальное положение вещей с новой коронавирусной инфекцией Covid-2019. В качестве примера журналисты незалежной рассказывают про 67-летнюю дончанку, которая якобы умерла в Республиканском реабилитационном центре от осложнения инфекции – пневмонии.

НЕ ЗАСОВЫВАЙТЕ КОШЕК В ДЕЗИНФИЦИРУЮЩУЮ КАМЕРУ

- С начала этого года в реабилитационных центрах Донецка не умерло ни одного человека, - заверила «КП» министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко. - Украинская сторона распространяет слухи и сеет панику.

Ольга Николаевна сообщила о ситуации с Covid-2019 Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ольга Николаевна сообщила о ситуации с Covid-2019Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Поскольку переносчиками нового коронавируса являются животные, владельцев собак и кошек интересует, что делать со своими «членами семьи».

- Не надо выгонять их из дома или засовывать в дезинфицирующую камеру. После общения с животными просто тщательно вымойте руки, - говорит Ольга Николаевна.

Многих также интересует, можно ли выходить на субботники? В маске или без?

- Сейчас в ДНР нет коронавирусной инфекции, и выходить на субботники нужно, чтобы в городе было чисто и красиво, - объяснят Долгошапко. – Что касается масок, то носить их по улице нет никакого смысла. Маски надо надевать на больных людей, они должны быть и те, кто ухаживает за заболевшим. На улице концентрация любых вирусов в воздухе минимальная и там инфицироваться невозможно.

Как ситуация с Covid-2019 будет развиваться в Донецке и Республике?

- Когда во всем мире бушует пандемия, предположить, что нас минует чаша сия, очень сложно. Кто мог бы подумать, что в Италии, такой цивилизованной стране, с таким уровнем развития медицины, и будет такая беда с коронавирусной инфекцией.

ЗА СИТУАЦИЕЙ СЛЕДЯТ ДВА ШТАБА

ДНР готова к встрече с коронавирусной инфекцией. Медики наработали опыт лечения пациентов на свином гриппе. В Республике с десяток специально подготовленных инфекционных отделений. Врачи проинструктированы, кто на каком этапе подключается.

В ДНР нет, как в Китае, природного очага Covid-2019. Мы не едим ни летучих мышей, ни змей, ни прочей аналогичной живности. В Республике могут быть только завозные случаи коронавируса.

При Главе ДНР Денисе Пушилине создан межведомственный штаб по противодействию новой коронавирусной инфекции. Такой же штаб организован и при Министерстве здравоохранения.

Ситуация отслеживается специалистами каждый день. На всех пунктах пропуска с Украиной, Россией и Луганской Народной Республикой каждый день дежурят медработники вместе с сотрудниками МЧС. Они всем пересекающим границу измеряют температуру тела и внешне осматривают. Если у кого-то выявляют симптомы респираторного заболевания, то этого человека с блокпоста госпитализируют в одно из инфекционных отделений.

«ТОТАЛЬНОГО КАРАНТИНА ПОКА НЕТ»

На 25 марта в ДНР нет ни одного подтвержденного случая коронавирусной инфекции.

- На дому в самоизоляции находятся 418 человек, под стационарным наблюдением - 80. За последние сутки в стационары госпитализированы 7 человек, из них 1 ребенок. Состояние всех находящихся под наблюдением удовлетворительное, - рассказала Ольга Николаевна.

Несмотря на то, что в ДНР вузы, средние учебные заведения переведены на дистанционное обучение, в школах продлят каникулы, а все культурные и спортивные массовые мероприятия отменены, Республика живет в обычном ритме.

- У нас по-прежнему работает общественный транспорт, магазины. Тотального карантина пока нет, - сказала Ольга Долгошапко.

В ДНР продолжает работу горячая линия Минздрава, на которую можно позвонить по короткому номеру 277 с мобильного оператора «Феникс» или по стационарному телефону (062) 303-27-72.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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