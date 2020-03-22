2020-03-21T22:23:38+03:00
Происшествия

Директор шахты «Комсомолец Донбасса» с подельниками наворовали угля на 100 миллионов рублей

На протяжении 2019 года ОПГ похитила тысячу тонн «черного золота» [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Группировка орудовала на протяжении 2019 года. Фото: vsednr.ruГруппировка орудовала на протяжении 2019 года. Фото: vsednr.ru
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В Донецкой Народной Республике задержали группировку, состоящую из руководства и работников госпредприятия шахта «Комсомолец Донбасса», которая занималась хищением и продажей угля. Об этом сообщили в министерства внутренних дел ДНР.

- На протяжении 2019 года хищение угля осуществлялось по указанию директора Андрея Вашуры, который создал преступную группу и руководил ею, - говорит оперативный сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Республики. - В состав ОПГ входило около 20 человек, которые осуществляли хищение, транспортировку, скупку угольной продукции и перераспределение денег, полученных преступным путем.

В правоохранительном ведомстве рассказали, что собирал и передавал деньги личный водитель директора.

Преступники понесут уголовную ответственность. Фото: mvddnr.ru

Преступники понесут уголовную ответственность. Фото: mvddnr.ru

- Недостачу похищенного угля злоумышленники компенсировали путем заведомо ложных сведений в отчетной документации, - сказали в МВД ДНР.

В ходе следствия полицейские выяснили, что краденный уголь перевозили на площадки, принадлежавшие преступникам. Там были проведены замеры – приблизительный объем «черного золота» тысяча тонн.

- По предварительным оценкам сумма причиненного ущерба составляет около ста миллионов рублей, - отметили правоохранители.

В отношении участников преступной группировки возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

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Директор шахты «Комсомолец Донбасса» с подельниками наворовали угля на 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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