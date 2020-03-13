Гости в стенах филологического факультета – явление отнюдь нередкое. Но каждый из них вносит разнообразие в учебный процесс. Недавно курс лекций и мастер-классы провел Сергей Ильченко, доктор филологических наук Санкт-Петербургского государственного университета, преподаватель Высшей школы журналистики, главный редактор газеты «Культурный Петербург».

Сергей Николаевич в филологическом факультете очень желанный гость. Это далеко не первое его посещение ДонНУ, так что лекции от профессора СПбГУ студенты ждали с нетерпением и большим интересом. Темой выступления Сергея Ильченко перед вторым курсом специальности «Журналистика» стали форматы и жанры современных электронных СМИ. С юмором гость объяснил, чем отличаются эти понятия и как они реализуются в средствах массовой информации. Лекции Сергея Николаевича больше похожи на интерактивную беседу, где каждый может высказать свое мнение и обсудить интересные вопросы с профессионалом.

Преподаватель журналистики из Санкт-Петербурга Сергей Ильченко прочитал лекции в Донецком национальном университете. Фото: Маргарита Супрунова и Екатерина Московченко

Почему определенный контент подходит определенному СМИ, а другой плохо воспринимается аудиторией? Как определить, понравится он той или иной аудитории теле- или радиоканала? Все дело в формате. И его выбор зависит от множества факторов: от особенностей целевой аудитории до направленности самого СМИ. Остановились подробно и на системе современной жанровой палитры, и на функциях журналистики. Подкрепив теорию яркими примерами из личного опыта, Сергей Николаевич доступно пояснил, как в современном медиапространстве функционируют понятия формата и жанра.

Лекция особенно понравилась студентам благодаря эмоциональной подаче профессора.

- Порадовал интерактив, а если быть точнее, беседа приглашенного гостя с аудиторией. Мне, как студенту очень сложно воспринимать много информации в формате лекции, особенно, когда их бывает по 3-4 подряд. Но профессора было интересно слушать, он максимально современный и эрудированный, может поддержать любую тему и привести пример из жизни и всего происходящего в современном мире». Так что студенты филологического факультета будут ждать с нетерпением следующих встреч с Сергеем Николаевичем, - говорит студентка второго курса Анна Шевченко.

Преподаватель журналистики из Санкт-Петербурга Сергей Ильченко прочитал лекции в Донецком национальном университете. Фото: Маргарита Супрунова и Екатерина Московченко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Создатель медиапортала «Linza» Дмитрий Александрович: «Мы всегда открыты для молодых фотографов»

Руководитель проекта рассказал о том, как его команда стала одной из самых востребованных специалистов в Донецке (подробности)