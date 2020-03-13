2020-03-13T23:43:59+03:00
Общество

Преподаватель журналистики из Санкт-Петербурга Сергей Ильченко прочитал лекции в Донецком национальном университете

Также он провел мастер-классы для студентов
Анастасия МАРУЩЕНКО
Поделиться:
Преподаватель журналистики из Санкт-Петербурга Сергей Ильченко прочитал лекции в Донецком национальном университете. Фото: Маргарита Супрунова и Екатерина МосковченкоПреподаватель журналистики из Санкт-Петербурга Сергей Ильченко прочитал лекции в Донецком национальном университете. Фото: Маргарита Супрунова и Екатерина Московченко
Изменить размер текста:

Гости в стенах филологического факультета – явление отнюдь нередкое. Но каждый из них вносит разнообразие в учебный процесс. Недавно курс лекций и мастер-классы провел Сергей Ильченко, доктор филологических наук Санкт-Петербургского государственного университета, преподаватель Высшей школы журналистики, главный редактор газеты «Культурный Петербург».

Сергей Николаевич в филологическом факультете очень желанный гость. Это далеко не первое его посещение ДонНУ, так что лекции от профессора СПбГУ студенты ждали с нетерпением и большим интересом. Темой выступления Сергея Ильченко перед вторым курсом специальности «Журналистика» стали форматы и жанры современных электронных СМИ. С юмором гость объяснил, чем отличаются эти понятия и как они реализуются в средствах массовой информации. Лекции Сергея Николаевича больше похожи на интерактивную беседу, где каждый может высказать свое мнение и обсудить интересные вопросы с профессионалом.

Преподаватель журналистики из Санкт-Петербурга Сергей Ильченко прочитал лекции в Донецком национальном университете. Фото: Маргарита Супрунова и Екатерина Московченко

Преподаватель журналистики из Санкт-Петербурга Сергей Ильченко прочитал лекции в Донецком национальном университете. Фото: Маргарита Супрунова и Екатерина Московченко

Почему определенный контент подходит определенному СМИ, а другой плохо воспринимается аудиторией? Как определить, понравится он той или иной аудитории теле- или радиоканала? Все дело в формате. И его выбор зависит от множества факторов: от особенностей целевой аудитории до направленности самого СМИ. Остановились подробно и на системе современной жанровой палитры, и на функциях журналистики. Подкрепив теорию яркими примерами из личного опыта, Сергей Николаевич доступно пояснил, как в современном медиапространстве функционируют понятия формата и жанра.

Лекция особенно понравилась студентам благодаря эмоциональной подаче профессора.

- Порадовал интерактив, а если быть точнее, беседа приглашенного гостя с аудиторией. Мне, как студенту очень сложно воспринимать много информации в формате лекции, особенно, когда их бывает по 3-4 подряд. Но профессора было интересно слушать, он максимально современный и эрудированный, может поддержать любую тему и привести пример из жизни и всего происходящего в современном мире». Так что студенты филологического факультета будут ждать с нетерпением следующих встреч с Сергеем Николаевичем, - говорит студентка второго курса Анна Шевченко.

Преподаватель журналистики из Санкт-Петербурга Сергей Ильченко прочитал лекции в Донецком национальном университете. Фото: Маргарита Супрунова и Екатерина Московченко

Преподаватель журналистики из Санкт-Петербурга Сергей Ильченко прочитал лекции в Донецком национальном университете. Фото: Маргарита Супрунова и Екатерина Московченко

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Создатель медиапортала «Linza» Дмитрий Александрович: «Мы всегда открыты для молодых фотографов»

Руководитель проекта рассказал о том, как его команда стала одной из самых востребованных специалистов в Донецке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«В их рисунках много ужаса и мало света»: В соцсетях запустили флешмоб в поддержку детей из обстреливаемого Зайцево
Украинские боевики пригнали в Донбасс 55 бронетранспортеров
Донецкий парк Щербакова лишится своего главного аттракциона
Донецкий футболист Алексей Мишин перешел в профессиональный клуб Крыма
В Донецке прекращен сбор денег смертельно больной Кире Головченко
С туристской из Китая, которая госпитализирована по подозрению в инфицировании коронавирусом - все в порядке!
Медики поместили на домашний карантин 14 жителей ЛНР с подозрением на коронавирус
Состояние туристки из Китая, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус в Горловке, пока не вызывает опасений
«12 заболевших коронавирусом в Горловке!» - Очередная ложь Авакова
Украина закрывает пункты пропуска из - за коронавируса – Аваков
Драмтеатр представил очередную премьеру "Контракт" режиссера Василия Маслия
Главный санврач ЛНР Дмитрий Докашенко о коронавирусе: Украина находится в определенном коллапсе
Один из крупнейших музеев мира проведет выставку в Донецке
Тест-системы для определения коронавируса появятся в ЛНР в ближайшее время
ВСУ стали манипулировать коронавирусом
Зафиксирован массированный минометный обстрел окраины Донецка украинскими военными
«Я – Глава Республики на один день»: В ЛНР запустили конкурс эссе
Украинские военные в ЛНР два раза за сутки нарушили «перемирие»
В ДНР за неделю родилось 90 мальчиков и 87 девочек
Погода на день в Луганске: 13 марта будет облачно с прояснениями, до +18 градусов
Погода на день в Донецке: 13 марта будет немного облачным, до +17 градусов
«Важно подходить к вопросу не по-бюрократически формально, а неравнодушно»: Денис Пушилин поручил улучшить питание в общеобразовательных учреждениях
Будут ли работать пропускные пункты в Донбассе в связи с введенным в Украине карантином из-за коронавируса
В ЛНР подорожают вермуты и вина с добавками
Родительский день в ДНР 2020: Глава Республики поручил до 23 апреля провести уборку кладбищ
23 солдата ВСУ эвакуировали с симптомами коронавируса
Сергею Сивохо припомнили его слова о гражданской войне в Донбассе