В Донецке выбрали победительницу конкурса «Краса Донбасса»

Сегодня в центре Славянской культуры прошел финал конкурса «Краса Донбасса – 2020». Из больше чем четырехсот девушек в финал прошли девятнадцать лучших.

– Девушки Донбасса обладают не только чистой душой, но и волшебной красотой. Поэтому сделаем все, чтобы о красоте наших девушек заговорил весь мир, – сказал руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров.

Дарина Заднепрянная одержала титул «Краса Донбасса»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Конкурс красоты «Краса Донбасса – 2020» - отборочный этапом конкурса «Русская красавица» – его финал состоится в конце марта в Москве. Участницы выйдут на международную арену и в течение года смогут выступать во Всероссийских конкурсах в Москве и Сочи. Дальше их ждет возможность участия в международных конкурсах в Македонии, Турции, Казахстане, а главное – в фестивале «Universe Beauty» во Франции.

Конкурс красоты «Краса Донбасса – 2020» - отборочный этап конкурса «Русская красавица» – его финал состоится в конце марта в МосквеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По техническим причинам финал конкурса начался с опозданием, что только накалило обстановку за кулисами до неимоверного уровня. Под шумные овации, наконец–то, кулисы Центра славянской культуры распахнулись и на сцену вышли 19 лучших девушек.

Участницы конкурса в повседневной жизни оказались очень разнообразныФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Конкурс организаторы разделили на две категории – «Юная Краса Донбасса» (от 14 до 17 лет) и «Краса Донбасса» (от 17 до 25 лет). К слову, участниц должно было быть ровно двадцать, но с одной девушкой в начале февраля произошел несчастный случай – девушка попала в аварию – сейчас проходит лечение.

Участницы конкурса в повседневной жизни оказались очень разнообразны. По профессиональной линии были девушки: юристы, фотографы, бодибилдеры, филологи, танцоры, музыканты, повара, модели, студентки и даже школьницы.

Конкурсная программа началась с демонстрации национальных костюмов финалистокФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Конкурсная программа началась с демонстрации национальных костюмов финалисток. Каждая участница олицетворяла многогранную национальную культуру Донбасса, были представлены женские костюмы татарского, русского, греческого, украинского, болгарского, армянского и прочих образцов. Национальный колорит Республики девушки открыли сполна.

Традиционной частью выступил интеллектуальный конкурс. Жюри задавало участницам вопросы об истории и культуре Донбасса. К примеру, годы оккупации нашего края во время Великой Отечественной Войны и вопросы на знания выдающихся земляков. С этим конкурсом почти все участницы справились на отлично.

Конкурсная программа началась с демонстрации национальных костюмов финалистокФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В завершении все участницы вышли на сцену и были готовы услышать вердикт жюри. Каждая участница получила награду в отдельной номинации, но главными победительницами стали Амина Синицкая – «Юная Краса Донбасса» и Дарина Заднепрянная – «Краса Донбасса».

– Я ожидала, что займу какое либо место, но первое уж точно нет! Это потрясающе, я до сих пор в шоке и не могу подобрать подходящие слова, – говорит Дарина.

– Какие эмоции испытываешь сейчас? – Разве ни видно! Конечно же, радость, невероятные ощущения. Мне кажется, что этот день запомнится на всю жизнь, и эта тяжелая корона на голове тоже.

Дарина Заднепрянная одержала титул «Краса Донбасса»Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

– Поделишься ближайшими планами? – Хотелось бы заниматься саморазвитием, учебой, но самое главное – хотелось бы попробовать себя в модельном бизнесе.

– Ты готова покорять Москву? – Москву? Да. Очень надеюсь, что у меня все получится. Я буду все для этого делать.

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