Очень давно, когда я еще учился в школе, одной из частей программы по нашему культурному воспитанию были походы всем классом в макеевский Театр юного зрителя. Кто-то из моих одноклассников воспринимал это как скучную “обязаловку”, кто-то – как занятное путешествие, а вот мой лучший школьный друг, который тогда, как и многие из нас в те годы, начинал учиться играть на гитаре, разучивал песенку из одного из спектаклей: “Если ты молод, если дерзаешь – к нам в ПТУ приходи”. В ПТУ он, правда, тогда не поступил, но закончил другое училище – военное, и сейчас он – полковник запаса Вооруженных Сил России…

А я после тех культпоходов полюбил театр и мечтал сыграть на сцене Хлестакова. И сыграл! Правда, в школьной постановке…

Макеевский ТЮЗ готовится к юбилейному сезону. Фото: Из архива ТЮЗа

Ну а ТЮЗ по-прежнему работает, радует зрителей новыми постановками и готовится встретить юбилейный, 50-й сезон.

Об этом и многом другом мы пообщались с заведующим литературно-драматургической частью театра Григорием Борисовичем Рысиным и режиссером театра Алексеем Ивановичем Аришиным ( Алексей Иванович также является директором Макеевского городского дворца культуры им. В.Г. Кирсановой).

Григорий Рысин

- Чем сейчас живет ТЮЗ? Насколько я знаю, в театре готовятся сразу три премьеры…

Григорий Рысин – Да, две уже в работе, а третья прорабатывается – говоря языком художников, делаются наброски. Если подробнее о каждой, то к 8 марта мы готовим спектакль по пьесе Юрия Полякова “Как боги”. Это прекрасный писатель и драматург, главный редактор “Литературной газеты”, преподает в Московском литинституте имени Горького. Он написал пьесу, которая хорошо идет во многих театрах. Если не раскрывать всех поворотов сюжета, то так: главный герой – дипломат, который всю жизнь проработал послом в Китае, и его семья. Можете себе представить уровень – человек, который всю жизнь общался с самыми сильными мира сего…

Макеевский ТЮЗ готовится к юбилейному сезону. Фото: Из архива ТЮЗа

Там все дело в том, что человек предает себя, и предавая себя – предает своих близких, свои идеалы. Компромиссов в этом не бывает. Ставит пьесу наш актер Евгений Романенко и он же играет главную роль. Это уже вторая его работа, первой была комедия Валерия Сигарева “Детектор лжи”, которая у нас идет с успехом, а тут он взялся за более серьезную работу.

Алексей Аришин

Далее – режиссер Максим Жданович приступил к постановке “Доктора Айболита”. Это будет такой авангардный спектакль, как и многое у Максима. У Чуковского “Айболита” – две страницы, а здесь – полноценный спектакль.

Знаете, я всегда поражаюсь, как режиссеры из огромного материала, умещающегося в двух томах, ухитряются сделать часовой спектакль, и точно так же удивляюсь умению режиссера сделать, скажем, из двадцати строк часовой спектакль. И Максим идет этим путем. Там все построено на импровизации, на актерских находках… Почему в каждом театре такой популярностью пользуются капустники?

- Потому что можно быть не исполнителем воли режиссера…

Г.Р. - … А соавтором! Вот так и у Максима... И еще планируется постановка спектакля по мотивам романа Фадеева “Молодая гвардия”. Потому что именно этим спектаклем наш театр открывался пятьдесят лет назад. И в театре работают актеры, которые участвовали в том спектакле.

Ну а еще (на девяносто процентов уверен, что это решится) Алексей Аришин будет задействован в постановке, с которой тоже открывался наш театр полвека назад – “Золушка”. Старая добрая сказка, которую можно перечитывать и которой можно любоваться в любом возрасте. И каждый раз видеть что-то новое.

- В конце января отмечалось 160 лет со Дня рождения Антона Павловича Чехова. Вы как-то его отметили?

А.А. – Я поставил В Таганроге спектакль “Дорогая Памела, или Не пришить ли нам старушку”. Однажды на одном из фестивалей я познакомился с ребятами из таганрогского Молодежного театра. У них есть сцена, есть зритель, хорошие ребята, профессионалы. Мы с ними долго пытались найти общие темы, долго не получалось, а в этом феврале все сложилось – я приехал, и у нас получилась своего рода творческая лаборатория, которую мы посвятили 160-летию Чехова. Было здорово! Мы за неделю сделали спектакль. Мне очень понравились эти ребята! С ними очень комфортно работать, мы говорим с ними на одном языке. Ну и плюс сам город Таганрог – он очень компактный, очень комфортный, очень домашний.

В Таганроге еще есть музей известного детского писателя Ивана Дмитриевича Василенко, который в позапрошлом веке родился в Макеевке, а потом долго жил в Таганроге. У него очень интересная биография, и в чем-то она похожа на чеховскую – у Василенко тоже был туберкулез, он начал писать очень поздно. И, на удивление, начал писать он детские книги. И именитые писатели отзывались о нем очень хорошо. Во времена СССР по его произведениям были сняты хорошие добрые фильмы – “Навстречу жизни”, “Приключения Артемки”, “Волшебный круг”, “Золотые туфельки”. И вот в Таганроге есть музей нашего земляка…

Макеевский ТЮЗ готовится к юбилейному сезону. Фото: Из архива ТЮЗа

- Вы сказали, что в свое время, невзирая на приглашения, выбрали Макеевку. А когда у нас началась война – были ли предложения уехать?

А.А. – Были варианты. Я мог уехать к себе на родину – в Алтайский край. Но я всегда говорю – зачем куда-то ехать и чего-то искать? Когда все началось – кто-то же должен был остаться! Давайте уедут врачи, уедут педагоги, уедет культура, уедут шахтеры и металлурги, все – раз, и уехали… Опять же, люди пережили Великую Отечественную – и выжили! Конечно, у каждого своя дорога. Но у меня не получилось уехать. Жизнь – такая штука, она все расставит на свои места. И я не жалею ни секунды, что нахожусь здесь.

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