Встречали бурными овациями! Донецкие музыканты победили на фестивале патриотической песни в Москве

26 февраля в Москве, на гала-концерте международного фестиваля патриотической песни имени Иосифа Кобзона "Красная гвоздика" Донецкую республику представили композитор Михаил Хохлов и вокалисты донецкого музыкально-драматического театра им.Бровуна Алексей Аносов и Александр Чёрный.

Поэт непокорённого Донбасса, автор-исполнитель Владимир Скобцов к общему сожалению собравшихся в зале, не смог приехать по причине недавней операции.

Премьерой и открытием стала новая песня Владимира Скобцова и Михаила Хохлова "Небо синее России". Она прозвучала в завершении прекрасного концерта в исполнении дончан - Михаила Хохлова, Алексея Аносова и Александра Чёрного, а затем её подхватили все участники фестиваля "Красная гвоздика".

В исполнении Алексея Аносова, созданная в соавторстве Владимиром Скобцовым и Михаилом Хохловым песня "Не измени своей земле" получила супер-приз Иосифа Кобзона, который вручила родная сестра Иосифа Давыдовича, Гелена Кандель.

На отборочном туре фестиваля в Донецке. ФОТО: Минкультуры ДНР

"Красная гвоздика" - самая высокая профессиональная площадка для авторов и исполнителей патриотической песни. Когда со сцены международного фестиваля официально прозвучало: Донецкая Народная Республика", зал взорвался аплодисментами.

- Благодаря вкладу наших деятелей культуры интеграция культурного пространства Донбасса и России идёт полным ходом. В этом благородном деле невозможно переоценить роль музыки и поэзии - того самого великого русского слова, за которое сражается Донбасс, - говорит поэт Владимир Скобцов.

Трагические и великие события в Донбассе вызвали небывалый взлёт культуры в донецком крае. В Отечественной войне Донбасса возродилась, казалось, уже утраченная, великая гражданская поэзия России.

- В музыке и песнях - патриотизм и гражданственность, свойственные самым высоким образцам Советского Союза, - продолжает поэт.

На переломных этапах истории русская культура выполняет своё главное предназначение - созидает, сшивает суровой нитью разорванное на куски Отечество. Возникает именно та музыка, которая звучит в сердце народа, а стих становится точен, прост и понятен всем, от солдата до генерала, от рабочего до академика. При кажущейся простоте, сделать это крайне непросто.

И удаётся немногим. Поэту, которого Юнна Мориц по праву называет легендарным Орфеем Донбасса, Владимиру Скобцову и композитору с большой буквы, автору гимна Донецкой Народной Республики, Михаилу Хохлову это удалось в полной мере. Сегодня в один ряд с поэтами и музыкантами великой России стали поэты и музыканты Донбасса, чьи имена служат безошибочным ориентиром людей совести.

ТЕКСТ ПЕСНИ

НЕБО СИНЕЕ РОССИИ

Владимир Скобцов

Плывёт серебряной строкой

клин журавлиный в небе синем

и небо синее России меж облаков течёт рекой.

И жёлтый лист над головой,

и жизнь, что катится с пригорка,

и осень памятью прогорклой

вослед прошепчут: "Бог с тобой!"

И стынет след,

но Боже мой,

хотя бы за потерю рая,

дай нам приют, земля сырая

за незнакомою рекой.

И вечный сон - побег домой,

туда, где солнце пахнет хлебом

и Млечный Путь хрустящим снегом,

и дым Отчизны за спиной.

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