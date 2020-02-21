Выпускник Донецкого политехнического института Леонид Микула работал на предприятиях и дважды в год находил время для путешествий. Свои маршруты Леонид Митрофанович обязательно посвящал кому-нибудь из любимых людей или приурочивал к знаменательной дате. Самыми яркими впечатлениями известный путешественник поделился с «Комсомольской правдой».

За полвека путешественник из Донецка прошел больше 50 тысяч километров на велосипеде и ходуляхФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ЧУВСТВО ДОРОГИ ОЩУТИЛ В 4 ГОДА

- Как стали путешественником?

- Когда мне было четыре года, мама отвезла в Андреевку Донецкой области к тете, а сама уехала жить в Донецк. Помню, выбежал за село, и предо мною открылась земная поверхность. Вдали не было мамы, поэтому вернулся. Но чувство дороги отложилось в душе.

В первый раз пошел в поход после 9 класса. На летних каникулах учитель географии Золий Иосифович устроил для учащихся настоящее путешествие на Кураховскую ТЭС. Ночевали в палатках, а днем совершали пешие переходы на 10-12 километров. На Кураховском водохранилище, куда дошли за неделю, набрались сил.

За полвека путешественник из Донецка прошел больше 50 тысяч километров на велосипеде и ходулях.Фото: Из личного архива Леонида Микулы

- Леонид Митрофанович, когда начали путешествовать самостоятельно?

- В 1969 году организовал путешествие с пятнадцатью коллегами-заводчанами по реке Днестр. В прошлом году мы отметили пятидесятилетие первого совместного похода. Тогда добрались до Днестра в поселке Сороки Винницкой области, где построили три парусно-весельных плота. Сплавились по реке 450 километров до Беелгород-Днестроовского. А оттуда на катере отправились в Одессу, где сели на поезд до Донецка.

- Случались в походах казусы?

- В 1979 году с известным российским путешественником Евгением Смургисом на весельной лодке «Мах-4» совершил путешествие по Енисею и Ангаре против течения. В общей сложности преодолели больше полтора тысяч километров!

Где-то на второй половине маршрута встретили рыбачащих с лодки дедушку и бабушку. Бабушка, узнав, что мы гребем на лодке с Игарки против течения, выразила понимающий восторг. А дед, как бы про себя, проговорил: «Сила есть - ума не надо…»

За полвека путешественник из Донецка прошел больше 50 тысяч километров на велосипеде и ходулях.Фото: Из личного архива Леонида Микулы

- Как отважились путешествовать в одиночку?

- Первый одиночный поход посвятил своему отцу, которого никогда не видел. В 1985 году в честь 40-летия Победы и в память о погибшем на фронте отце преодолел расстояние от крайней южной до крайней северной точки бывшего СССР (от горы Кушка до мыса Челюскин). По Якутии, Чукотке, Камчатке на велосипеде - 4600 километров, а дальше по Енисею на велокатамаране - больше 1200 километров. Я нес в капсуле южную землю пограничникам Севера.

В поселке Диксон ночевал в гостинице. Женщина-администратор, узнав, что я из Донецка, поинтересовалась, какой судьбой оказался на далеком севере? Я без «высоких» слов поведал ей: взял велосипед, приехал в Кушку, набрал в специальную капсулу земли на пограничной полосе, пересек всю страну до севера, теперь вручу южную горячую землю пограничникам холодного севера - и им станет теплее… Залилась тут женщина неудержимым хохотом, и говорит: « И что уже не прут на наш север - и помидоры, и огурцы, и яблоки, и апельсины с бананами… А этот - еще и землю припер!!!

Несмотря на то, что было лето, по Енисею шла шуга (мелкий рыхлый лед. – Авт.). На мыс Челюскин меня вертолетом забросили военные. Служившим там ребятам я и вручил капсулу, а с северного мыса привез земли в Донецк.

За полвека путешественник из Донецка прошел больше 50 тысяч километров на велосипеде и ходулях.Фото: Из личного архива Леонида Микулы

МИЛЛЕНИУМ ВСТРЕТИЛ НА НУЛЕВОМ МЕРИДИАНЕ

- Какое путешествие было самым необычным?

- На ходулях прошел Европу от украинского Чопа до нулевого меридиана Гринвича, который символически проходит через французский городок Виллер-сюр-Мер на берегу Атлантики. За 50 дней преодолел 2200 километров! Посмотрел Венгрию, Австрию, Германию, Францию. Третье тысячелетие встретил на ходулях на нулевом меридиане.

А уже в следующем году отправился в велокруиз по Италии и Греции. Всего проехал 1500 километров. На юге Италии поднялся на действующий вулкан Везувий, а в Греции покорил самую высокую гору Олимп. Оба восхождения осуществил на двухметровых ходулях, преодолев на них 120 километров.

- Когда стали популярным?

- В 2006 году, когда построил велоковчег «Пингвин». На нем с другом преподавателем Донецкого национального технического университета Валерием Коваленко из Донецка отправился через Польшу, Данию и Швецию в Норвегию. Там побывали на праздновании столетия открытия Антарктиды. На «Ковчеге» прошел уже больше 15 тысяч километров.

- Где еще побывали на «Пингвине»?

- В путешествии за три моря (Азовское, Каспийское и Аральское) до столицы Казахстана – Астаны. Оно изобиловало трудностями: зимой мне успешно удалось преодолеть мороз, гололед, снегопад, пургу, слякоть; крутые подъемы и спуски, бездорожье, ежеминутно рискуя быть раздавленным или сметенным с дороги нашими беспардонными водителями.

Летом были другие трудности: жара до 45 градусов, штормовой ветер, проливные дожди, разбитые дороги, песчаные или пылевые объездные дороги, отсутствие воды. Не обошлось и без курьезно-драматических случаев. Так, недалеко от Киева ковчег задним колесом попал в закрытую снегом яму, от удара треснула втулка крепления колеса… На другой день, не проехав и километра, поврежденное заднее колесо свернулось на бок. Убрал его в багажник и с горечью толкаю ковчег до ближайшего поселка… и вдруг замечаю - он и на трех колесах едет не хуже, чем на четырех!..

Интересный случай произошел сразу после пересечения казахстанской границы. Решил заночевать у какого-то поселка. Уже закрыл ковчег палаткой, когда подошли двое местных ребят, познакомились, один доброжелательно предложил переночевать у него дома. Предоставили мне душ, сытно накормили ужином, уложили спать, как лучшего гостя… Рано утром провели меня до самой дороги и, уже прощаясь, вежливо «попросили» сделать взнос в «фонд бедных безработных с Большой дороги»… Просили 1000 долларов, но поскольку у меня отродясь таких денег в кармане не было, - сошлись на 250.

К счастью, до Астаны я доехал благополучно. Радушные жители Казахстана то и дело пополняли мой бюджет, и я лишний раз убедился в истине, что нет худа без добра.

- А куда путешествуете сейчас?

- У меня в Чернигове друг Юрий. Несмотря на войну, к нему приезжаю каждый год. Вместе сплавляемся по Десне или на велосипедах отправляемся на Шацкие озера. Вдвоем с ним за неделю проезжаем по 750 километров. Любуемся живописным лесом и купаемся в озерах.

За полвека путешественник из Донецка прошел больше 50 тысяч километров на велосипеде и ходулях.Фото: Из личного архива Леонида Микулы

ИЗОБРЕТЕНИЯ НА МУСКУЛЬНОЙ СИЛЕ: ОТ ПЛОТА ДО ВЕЛОМОБИЛЯ

Микула путешествует, полагаясь исключительно на себя и силы природы.

Донецкий заводчанин Леонид Микула начинал с усовершенствования велосипеда и строительства плотов в далеких 60-х годах. Для каждого своего путешествия он старался изготовить что-то новое.

ХОДУЛИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ПАЛАТКУ

- Раньше, когда ходил в походы с друзьями, то для больших акваторий (Азовское море, Арал, Онежское озеро) соорудил четырехместный раскладной катамаран из стеклопластика, - вспоминает он. - Вертоплав. Педали приводят в движение четыре пенопластовых диска и винт, и он передвигается по водной глади.

Также путешественник-силовик изобрел двухметровые дюралюминиевые ходули, которые «легким движением руки» превращаются… в палатку. На них Леонид Микула преодолевал по 50 километров в день, обойдя практически всю Европу. Но он всегда мечтал построить универсальное средство передвижения, способное передвигаться по суше и воде, по снегу и льду. И в 2006 году сделал велоковчег «Пингвин».

ВМЕСТО САНЕЙ – КОВЧЕГ

«Пингвин» построен для полярных походов, но легко преобразуется для путешествий летом.

- Симпатичная двухместная машинка, в кабине которой всего три рычага управления и педали вместо мотора, может скользить по льду на титановых полозьях, ехать на лыжах, идти по рыхлому снегу, при помощи лопастей, насаженных на колеса, идти под парусом, закрепленным на антенну, - рассказывает Леонид Митрофанович.

Герметично закрывающийся пластиковый велоковчег служит путешественникам спальней и камбузом: внутри имеется приспособление для спиртовой горелки, есть кресла для отдыха, которые раскладываются, превращаясь в кровати. Чтобы согреться в «Пингвине», достаточно салон протопить одной свечкой. Веломобиль развивает скорость до 15 километров в час.

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