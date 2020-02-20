В Донецке появится стеклянный музей известного путешественника Леонида Микулы

78-летний путешественник из Донецка Леонид Микула побывал не только во многих уголках бывшего СССР, но и в Европе. С каждого своего путешествия Леонид Митрофанович обязательно привозит сувениры, подарки. За полвека собрал большую коллекцию экспонатов. Сейчас все это хранится в его трехкомнатной квартире и на даче жены Надежды в Донецке.

ИДЕЮ ПОДДЕРЖАЛ ГРАДОНАЧАЛЬНИК

- К созданию музея путешественника подтолкнула администрация родного Кировского района еще три года назад, - рассказывает «КП» Леонид Микула. - Я загорелся идеей. Районные власти определили место, мэр Донецка Алексей Кулемзин разрешил оформить землю. Однако чиновники, кому будущий музей не по душе, откладывают рассмотрение проекта в долгий ящик.

Леонид Микула показал место на Текстильщике, где ему отвели землю под будущий музейФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Леонид Митрофанович показывает макет будущего музея. Он в форме усеченного конуса (в диаметре – 10 метров). Внутри три выставочных зала, а на самом верху – помещение для клуба путешественников.

Дончанин путешествовал как в одиночку, так и группой в 15 человек. Это коллеги с машиностроительного завода и хлопчатобумажного комбината.

- Ребята пообещали помочь построить музей, если в нем будет и клуб, - рассказывает Микула.

Строительный материал путешественники выбрали необычный. 40 тысяч пустых бутылок ждут своего часа в заброшенном тире, который специально предоставила администрация Кировского района.

Музыкальная люстра из бутылок впечатляет своим звучаниемФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ПОДАРКИ ДАЖЕ ОТ ПОГРАНИЧНИКОВ

На первом этаже, спроектированном из бутылок из-под шампанского, будет техническая экспозиция. Леонид Микула – еще и изобретатель. Сам разработал и сделал для своих путешествий не одно средство передвижения.

- Признаю путешествия исключительно с использованием собственной силы человека и сил природы, - говорит Леонид Митрофанович. - В центре зала разместятся веломобиль, вертоплав, двухметровые ходули и не только.

Здесь же по кругу будет выставка керамических кружек.

- Собрал почти 400 кружек из России, Японии, Чехословакии, Венгрии, Австрии, Германии, Франции, Норвегии, Дании, Финляндии. Самая маленькая, с наперсток, из Берлина, а самая большая на два литра – из Кунгурской пещеры на Урале.

В коллекции донецкого путешественника почти 400 керамических кружек. По ним можно изучать географию его путешествийФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Рядом путешественник-силовик выставит и собранную на берегах десятков рек коллекцию минералов.

На втором этаже раскинется экспозиция привезенных отовсюду подарков.

- Много сувениров привез из самой северной точки России - мыса Челюскина, куда путешествовал велосипедом, - вспоминает путешественник. – Их подарили не только местные жители, но и российские пограничники. Они мне присвоили звание почетного пограничника и даже выдали удостоверение с медалью.

На третьем этаже будут картины маслом и фото с путешествий. Микула увлекается живописью и фотографией.

Одна из его картин - «Зов Олимпа». На ней деревцо, тянущееся к вершине. Внизу еще сумерки, тучи, а Олимп уже светился солнцем.

Еще одна - «Парижские грезы». На картине все достопримечательности столицы Франции – от Эйфелевой башни до кабаре Мулен Руж. Она написана в трех стилях – реализме, сюрреализме и экспрессионизме.

Корабельный фонарь Микула смастерил своими руками. Он украсит клуб путешественников в музее-мечтеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На верхнем этаже поставят большой стол. Клуб путешественников будет освещать люстра «Роза ветров», которую Микула смастерил из бутылок. Каждые пять секунд она издает звук – симфония, да и только!

Леонид Митрофанович заверяет: как только чиновники выдадут последнее согласование, музей из стекла на Текстильщике откроется для посетителей уже через год.