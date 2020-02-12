2020-02-12T14:35:59+03:00
Политика

Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка: Сто два года назад наши предки сделали выбор в пользу самостоятельности Донбасса

В Донецке прошел митинг по случаю 102-й годовщины создания Донецко-Криворожской Республики
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Памятник лидеру Донецко-Криворожской Республики Артему находится в центре Донецка на пересечении улицы Артема и проспекта Мира. Фото: ОД «ДР»Памятник лидеру Донецко-Криворожской Республики Артему находится в центре Донецка на пересечении улицы Артема и проспекта Мира. Фото: ОД «ДР»
Изменить размер текста:

В Донецке сотни людей пришли сегодня утром к памятнику основателю Донецко-Криворожской Республики (ДКР) Артему (Федору Сергееву). Но запланированный на 10 часов митинг начался на час позже. Из-за информации о возможном минирования монумента.

После этого сообщения территория вокруг памятника была оцеплена полицией. Саперы из МЧС проверили монумент и плиты вокруг него. Именно сдвинутая плита и вызвала подозрения у коммунальщиков, которые с утра наводили порядок. К счастью, все обошлось. Но тревога по этому поводу в военном городе была совсем не лишней.

- Не будем забывать, что мы живем в воюющем государстве и вопросы безопасности людей для нас в приоритете, — сказал по этому поводу руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Саперы МЧС тщательно проверили памятник и прилегающую территорию. Фото Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Саперы МЧС тщательно проверили памятник и прилегающую территорию. Фото Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Сто два года назад наши предки сделали выбор в пользу самоопределения и самостоятельности. История ДКР была не столь продолжительной, но она была яркой. Эта Республика была не просто промышленным краем, там делались важные реформы в сжатые сроки, – отметил на митинге председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка. – Прошли века, и Донбасс осуществил мечту предков, создав Донецкую Народную Республику. Я прошу каждого из нас не забывать историю и передавать ее из поколения в поколение.

Кстати, в феврале 2015 года Народный Совет Республики провозгласил ДНР государством-преемником Донецко-Криворожской Республики.

На митинг пришли руководители Республики и Донецка и сотни дончан. Фото: ОД «ДР»

На митинг пришли руководители Республики и Донецка и сотни дончан. Фото: ОД «ДР»

Напомним, Донецко-Криворожская Советская Республика была провозглашена 30 января (12 февраля) 1918 года на IV областном съезде Совета рабочих депутатов Донецкого и Криворожского бассейнов в Харькове. Лидером ДКР был Федор Сергеев (Артем). Фактически страна просуществовала около месяца, и в марте того же года ее территория была включена в состав Украинской Советской Республики. В состав ДКР входили территории нынешних ДНР и ЛНР, Днепропетровской и Запорожской областей, частично Харьковская, Сумская, Херсонская, Николаевская области Украины и российская Ростовская. Первой столицей был Харьков, затем Луганск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Переговоры с республиками Донбасса об обмене пленными теперь будет вести генерал СБУ

Геннадий Кузнецов назначен вместо Валерии Лутковской уполномоченным представителем Украины в гуманитарной подгруппе в Минске (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«После взрыва уцелели икона и чай» - В кабинете «Гиви» в «Сомали» создали музей его имени
Музей располагается в той комнате, где три года назад произошла трагедия. «Комсомолка» побывала на экскурсии и выяснила обстоятельства дня накануне, день гибели и после [фото]
Что будет с распустившимися в январе первоцветами, набухшими почками, озимыми и проснувшимися насекомыми после нагрянувших в ДНР морозов
По оценке специалистов, эта зима бьет все климатические рекорды. Пользуясь случаем, в Донецке зазеленели и проснулись самые активные представители флоры и фауны [фото]
Украина летит в пропасть или взмывает в небо?
Юлия Тимошенко считает, что ее стране грозит катастрофа, а украинские чиновники, наоборот, докладывают о небывалом росте незалежной экономики. Спецкор КП Дмитрий Стешин попытался разобраться в этих взаимоисключающих заявлениях
Новости 24
«Ну, чем не Раскольников!» В ЛНР мужчина убил старушку, чтобы не платить ей за аренду квартиры
На автодороге Донецк – Новоазовск – Седово открыто движение
" Мы не зеки! Мы город спасаем!" На борьбу со стихией вышли и осужденные
«Не курите пьяными в постели!» Двое мужчин погибли на пожарах в ДНР
В Донбассе 170 лебедей и 480 селезней спасаются от снега и мороза в одной большой проруби
Украинская армия обстреливала из минометов поселки на окраине Донецка и села на юге ДНР
В Донецке «заминировали» памятник Артему, чтобы сорвать митинг
В Донецке спасли из снежного плена «скорую», в которой везли больного ребенка
Из-за снегопада в ДНР ограничили движение на республиканских трассах
Переговоры с республиками Донбасса об обмене пленными теперь будет вести генерал СБУ
Погода на день в Луганске: 12 февраля мокрый снег, туман, сильный гололед и до 3 градусов тепла
Погода на день в Донецке: 12 февраля сильный мокрый снег и гололед, до 2 градусов тепла
В Донбассе за два дня выпала месячная норма снега: 200 километров дорог расчистили горняки
Маленькие циркачи из Донецка покорили арену Circo de Albacete в Испании
В Республике откроют предприятие по выпуску чугуна
В Мариуполе катание с горки окончилось трагедией
Пьяные ВСУшники сели за руль и насмерть сбили женщину
Я мзду беру. Мне за державу не обидно: В ЛНР задержали шестерых таможенников за взятку более тринадцати миллионов рублей
Почти 100 тысяч комплектов документов подано дончанами на получение гражданства РФ
"Танки, замки и животные из снега": В ДНР объявили конкурс с призами на оригинальную уборку снега
Зеленский рассчитывает осенью провести выборы в Донбассе
В Харцызске пытались обезглавить бродячего пса
В связи с приездом в Украину дипломатов из США – в ВСУ масштабные проверки
23 февраля и 8 марта: Сколько выходных будет у дончан