Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка: Сто два года назад наши предки сделали выбор в пользу самостоятельности Донбасса

В Донецке сотни людей пришли сегодня утром к памятнику основателю Донецко-Криворожской Республики (ДКР) Артему (Федору Сергееву). Но запланированный на 10 часов митинг начался на час позже. Из-за информации о возможном минирования монумента.

После этого сообщения территория вокруг памятника была оцеплена полицией. Саперы из МЧС проверили монумент и плиты вокруг него. Именно сдвинутая плита и вызвала подозрения у коммунальщиков, которые с утра наводили порядок. К счастью, все обошлось. Но тревога по этому поводу в военном городе была совсем не лишней.

- Не будем забывать, что мы живем в воюющем государстве и вопросы безопасности людей для нас в приоритете, — сказал по этому поводу руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

Саперы МЧС тщательно проверили памятник и прилегающую территорию. Фото Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Сто два года назад наши предки сделали выбор в пользу самоопределения и самостоятельности. История ДКР была не столь продолжительной, но она была яркой. Эта Республика была не просто промышленным краем, там делались важные реформы в сжатые сроки, – отметил на митинге председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка. – Прошли века, и Донбасс осуществил мечту предков, создав Донецкую Народную Республику. Я прошу каждого из нас не забывать историю и передавать ее из поколения в поколение.

Кстати, в феврале 2015 года Народный Совет Республики провозгласил ДНР государством-преемником Донецко-Криворожской Республики.

На митинг пришли руководители Республики и Донецка и сотни дончан. Фото: ОД «ДР»

Напомним, Донецко-Криворожская Советская Республика была провозглашена 30 января (12 февраля) 1918 года на IV областном съезде Совета рабочих депутатов Донецкого и Криворожского бассейнов в Харькове. Лидером ДКР был Федор Сергеев (Артем). Фактически страна просуществовала около месяца, и в марте того же года ее территория была включена в состав Украинской Советской Республики. В состав ДКР входили территории нынешних ДНР и ЛНР, Днепропетровской и Запорожской областей, частично Харьковская, Сумская, Херсонская, Николаевская области Украины и российская Ростовская. Первой столицей был Харьков, затем Луганск.

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