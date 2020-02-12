Переговоры с республиками Донбасса об обмене пленными теперь будет вести генерал СБУ

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:10:45+03:00

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Разрешилась интрига по поводу того, кто после ухода Валерии Лутковской будет представлять Украину в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске. Президент Владимир Зеленский возложил эти обязанности на Геннадия Кузнецова.

Напомним, экс-омбудсмен Валерия Лутковская, которая с июня 2019 года была представительницей Украины в гуманитарной подгруппе, в конце января неожиданно подала в отставку. И только вчера, 11 февраля, она прокомментировала такое решение.

- Работать без полномочий и любых возможностей было достаточно трудно. Я просила Офис президента и главу ТКГ Леонида Кучму прописать полномочия или назначить человека с соответствующими полномочиями, – сказала Лутковская.

И вот назначен человек, у которого полномочия такие явно имеются. Геннадий Кузнецов – генерал-майор СБУ, начальник штаба — заместитель руководителя Антитеррористического центра при СБУ. С 7 марта 2014 года по 23 января 2015 года руководил центром спецопераций по борьбе с терроризмом СБУ. Более известного, как спецподразделение «Альфа». Участвовал в войне в Донбассе, на которой получил огнестрельное ранение.

Сегодня, 12 февраля, в Минске пройдет очередное заседание ТКГ.

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ИСТОЧНИК KP.RU