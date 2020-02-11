В МВД ДНР раскрыли детали задержания ректора, который заказал убийство министра

Сегодня МВД ДНР обнародовали видеозапись задержания ректора Донбасской юридической академии Сергея Гончарова. Громкое дело, где один работник сферы образования заказал другого, стало весьма резонансным для Донецка.

Напоминаем, Сергей Гончаров был задержан 22 января по подозрению в попытке организовать заказное убийство министра образования ДНР Михаила Кушакова и его подчиненной — начальника Республиканской службы по контролю и надзору в сфере образования и науки Любови Волковой. Конфликт между министерством образования и науки Республики и Донбасской юридической академией начался разгораться еще в ноябре прошлого года и касался он прохождения государственной аккредитации.

Подозреваемый был оперативно задержан в момент передачи денег предполагаемому исполнителю преступления. Это тоже зафиксировано на видео.

На видео ректор договаривается с предполагаемым киллером о деталях убийства, а также о денежном вознаграждении ему. Озвучена сумма в 15 тысяч на "мелкие расходы", но не названа валюта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/760212" frameborder="0"></iframe> «Сроки какие? — быстрее!» Появилось видео деталей преступного сговора донецкого ректора с «киллером».! другой источник

- Проход там беспрепятственный, на входе сидит мужичок, который никакого внимания не обращает, потому что там институт и министерство, они там не проверяют никого, - говорит на видео заказчик убийства. - Транспорт стоит возле этого… мерседес 500-ый, кажется JL с водителем. Обычный гражданский хлопчик, там вооруженных никого нет.

Следствие установило, что на связь с киллером Гончаров смог выйти, воспользовавшись своими старыми связями в криминальных кругах.

Сегодня Сергею Гончарову грозит пожизненное лишение свободы либо смертная казнь. Таким, во всяком случае, предусмотрено максимальное наказание за убийство из корыстных побуждений или по найму.

Напомним, Донбасская юридическая академия была создана 28 января 2015 года Указом Главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко.

В ТЕМУ:

«Заказал у киллера убийство министра»: В Донецке задержали ректора юридической академии

Теперь Сергею Гончарову грозит пожизненный срок или смертная казнь (подробнее)