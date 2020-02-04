Дарья Морозова о намерении омбудсмена Украины приехать в ДНР: Это очередной пиар госпожи Денисовой

Когда в январе в Донбасс приезжал новый глава ОБСЕ Эди Рама, его сопровождала Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. После этого она на своей страничке в Фейсбук написала, что попросила Раму привлечь ее к мониторинговым визитам наблюдателей ОБСЕ в Донецк и Луганск. Мол, омбудсмен Украины не имеет другой возможности попасть в республики Донбасса. А там живут граждане незалежной, которых притесняют по национальному и этническому признакам.

Что интересно, два года назад, когда госпожа Денисова стала омбудсменом, она тоже высказывала намерение поехать в ДНР и ЛНР. И вот такое дежавю получается.

«Комсомолка» обратилась к Уполномоченному по правам человека в ДНР Дарье Морозовой с просьбой прокомментировать намерения Денисовой.

В РЕСПУБЛИКЕ ЕСТЬ, КОМУ ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА ЛЮДЕЙ

- Мое личное мнение – со стороны госпожи Денисовой это очередной пиар. Она никому, кроме главы ОБСЕ, такие вопросы не задавала. За два прошедших года ни разу официально не обратилась в ДНР с намерением приехать в Республику. Чтобы, в частности, защищать стариков, женщин, детей, которые страдают от обстрелов украинских войск, - отметила Дарья Морозова. – В ДНР за годы войны выстроена работа института Уполномоченного по защите прав человека. Недавно депутаты Народного совета ДНР продлили мои полномочия на новый пятилетний срок.

Дарья Васильевна отметила, что как омбудсмен, она выполняет всю необходимую работу по соблюдению прав человека в Республике, выявляет нарушения и восстанавливает права жителей.

- До марта 2018 года на Украине омбудсменом была Валерия Лутковская. У нас получалось находить с ней взаимопонимание по ряду вопросов. Мы, не затрагивая политических аспектов конфликта в Донбассе, рассматривали чисто гуманитарные вопросы. Проблемы социальной защиты жителей Донбасса. Тех же пенсионеров. И находили решения по восстановлению прав людей по обе стороны линии разграничения. А вот госпожа Денисова категорически избегает взаимных контактов. Хочу подчеркнуть, что омбудсмен – это политически нейтральная должность. Неважно, на какой территории он работает. В ДНР есть свой омбудсмен, и в присутствии госпожи Денисовой здесь Республика не нуждается.

Людмила Денисова попросила Эди Раму привлечь ее к мониторинговым визитам наблюдателей ОБСЕ в Донецк и Луганск. Фото: Сайт омбудсмена Украины

- Но если украинский омбудсмен все же официально обратится с намерением приехать в ДНР…

- Думаю, что этот вопрос можно будет обсудить на встрече двух омбудсменов. Обговорить совместную работу по соблюдению прав жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения. Никто и ничто не мешает нам обмениваться мнениями, дополнительной информацией. Но опять обращаю внимание – со стороны омбудсмена Украины такие попытки не предпринимались.

«ПРИЧИНЫ УХОДА ЛУТКОВСКОЙ НАМ НЕИЗВЕСТНЫ»

- Вы вспомнили про Лутковскую. После ухода с поста омбудсмена она возглавляла гуманитарную подгруппу на переговорах в Минске. Была вашей визави. Но на прошлой неделе неожиданно ушла с этой должности. Что-то известно о причинах такого решения? На Украине по этому поводу хранят молчание.

- Для нас эта новость тоже была неожиданной. О ней сообщил координатор миссии ОБСЕ Тони Фриш. Подробности нам неизвестны. В Минске сказали, что временно исполнять обязанности будет Геннадий Кузнецов. Он и раньше участвовал в переговорах. А о новом представителе сообщат позже.

- Сейчас по украинским СМИ пошла гуляет информация, что представителей Красного Креста не допускают в ДНР к задержанным.

- Давайте посмотрим на последний обмен, который прошел в конце декабря 2019 года. Думаю, что тогда все было достаточно открыто. Представители прессы, Красного Креста общались с участниками предстоящего обмена. Причем индивидуально, согласно международным нормам. Мы доказали нашу открытость. Кстати, передачу писем, посылок заключенным мы совершаем через представителей МККК.

КОГДА БУДЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

- Украинские СМИ буквально взорвались после вашего заявления, что ДНР не будет вести обмен пленными. Сделано оно было после предложения Украины о новом обмене. Чем это было вызвано?

- Мы договорились в Минске, и представитель Украины Леонид Кучма это поддержал, что декабрьский обмен задержанными лицами будет завершен только после того, как все эти люди получат процессуальную очистку. То есть в дальнейшем не будут преследоваться на территории Украины и других государств за преступления, которые им вменяли в вину. В то же время нам ничего не мешает вести работу по другим задержанным и осужденным людям для нового обмена. Но следующий обмен должен произойти только после процессуальной очистки людей, которых обменяли в декабре.

Дарья Морозова поделилась своей давней мечтой.

- Главная моя надежда – это создание механизма поиска людей, пропавших без вести. Об этой проблеме нам постоянно говорят родственники этих жителей. И мы просто не имеем морального права откладывать решение вопроса на потом. На прошедшей встрече в Минске мы договорились обменяться видением, как это должно происходить. Выработать механизм, дорожную карту по поиску пропавших. У меня большая просьба к украинской стороне не политизировать эту тему. Она абсолютно гуманная, - подчеркнула омбудсмен ДНР.

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