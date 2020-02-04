Европейский суд по правам человека отклонил иск Цемаха против Украины и Нидерландов

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался удовлетворить иск экс-командира подразделения противовоздушной обороны Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха, которого украинская сторона подозревала в том, что он сбил малазийский «Боинг» под Торезом 17 июля 2014 года. При этом ЕСПЧ разрешил его экстрадировать в Нидерланды для дачи свидетельских показаний в суде «Схипхол». Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

«СУДЬЯ ПРИНЯЛ АБСУРДНОЕ РЕШЕНИЕ»

- Отец обвинил сотрудников правоохранительных органов двух стран в незаконном похищении и удержании в СИЗО Киева, а также применении к нему психотропных препаратов. Европейский суд вместо того чтобы восстановить его попранные права принял абсурдное решение, - прокомментировала «Комсомолке» дочь Владимира Цемаха – Мария Левченко-Цемах.

Как «КП» сообщала ранее, учителя физкультуры Снежнянского горного техникума Цемаха похитили агенты украинских спецслужб из собственной квартиры в Снежном утром 27 июля 2019 года. Они накачали его психотропными веществами и переправили в инвалидном кресле через линию соприкосновения в Марьинку, а оттуда в Киев, где содержали в изоляторе.

ПОДАСТ НОВЫЙ ИСК

Планировалось, что бывший командир подразделения противовоздушной обороны ДНР выступит в суде «Схипхол» Нидерландов по делу о крушении малазийского «Боинга». Он должен был дать якобы ценные показания по скайпу, что было определено международным соглашением между Украиной и Нидерландами.

Тогда же в Апелляционном суде Киева Владимир Цемах, отвечая на вопросы украинских и иностранных журналистов, рассказал, что в момент крушения малазийского «Боинга» был за пределами Снежного – занимался рутинной работой: проверял позиции ополченцев. А о самой трагедии с пассажирским лайнером может судить только по сообщениям в СМИ.

- Так свидетелем чего он может быть в суде? – возмущается Мария. – И вообще, как Нидерланды смотрят-то на происхождение «ценного свидетеля» из Украины?!

Адвокат Анатолий Кучерена продолжит искать иные пути по защите интересов Цемаха. Мария Левченко-Цемах говорит, что ее отец подаст новый иск в суд.

УКРАИНА ОБЪЯВИЛА В РОЗЫСК

В сентябре Владимир Цемах, проходивший в качестве свидетеля по делу о сбитом «Боинге», был освобожден украинским судом из-под стражи под личное обязательство. А 7 сентября его передали России в рамках большого обмена заключенными. Из Москвы Владимир вернулся в родной город Снежное.

В Украине же Цемаха объявили в розыск.

- Пока не найдут виновных в крушении «Боинга», в покое нашу семью не оставят, - говорит его дочь.

Находящемуся в отставке военному вменяют часть 1 статьи 258 «Создание и участие в террористической организации», согласно которой в Украине ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Сейчас Владимир живет в Снежном. Его дочь говорит, что он до сих пор поправляет свое здоровье. У военного в отставке травма спины, высокое давление и риск образования тромбов.

ДОСЬЕ «КП»

Крушение малазийского «Боинга» расследует международная объединенная следственная группа без участия России. Их основная версия - самолет сбит из «Бука».

Российская сторона передала Нидерландам специально рассекреченную документацию по «Буку», бортовой номер которого иностранные следователи случайно «засветили». Россияне проследили путь смертоносной ракеты от места ее изготовления до воинской части в Украине, куда она была поставлена. Этот самый «Бук» отошел украинской армии во время распада СССР. Объединенная группа следователей эту информацию проигнорировала.

Рассмотрение дела о сбитии малазийского лайнера в нидерландском суде «Схипхол» начнется в марте этого года. 17 июля 2014 года «Боинг» над Донбассом совершал привычный рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство из них - граждане Нидерландов.

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