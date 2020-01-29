Татьяна Монтян: «В Донецк отправили сыновья, чтобы я показала правду – как вы тут живете!»

Что подвигло приехать, как дорога, как ей Донецк – Монтян рассказала «Комсомолке».

За время войны – это второй визит Татьяны в республики. Впервые посмотреть лично что тут и как, она приехала еще в 2015 году. Тогда шли очень активные боевые действия. Город был пустой, большинство выехало. Но это было то время, когда дончане еще старались объяснить киевлянам и вообще всем украинцам, что у нас тут происходит, спорили, доказывали, еще надеялись на понимание. В сети шли жаркие споры. Та сторона аргументировала исключительно новостями в телевизоре.

Приглашали в гости, чтобы увидеть своими глазами

Дончане показывали кадры, снятые со своих балконов и окон. Более того – массово приглашали всех желающих приехать в гости на полный пансион и оплатой дороги, чтобы украинцы своими глазами увидели, что происходящее тут диаметрально противоположно украинским новостям. Я тоже приглашала не единожды. Мы тогда были еще очень наивными и верили, что лучше все–таки один раз увидеть своими глазами, чем сто раз посмотреть укроновости. Но нет. Правда уже тогда была не нужна Украине и ее жителям. Мне даже родственники не верили.

Сыновьям Донбасс близок

Единственная, кто тогда приехал с той стороны, чтобы все увидеть лично и рассказать как есть – и плохое и хорошее – была Монтян. С тех пор прошло пять лет. И в очередной неожиданно для всех Татьяна вновь в Донецке. Цель та же – рассказать правду о том, как мы тут живем.

– В этот раз меня сюда отправили сыновья. Сказали – мама, езжай, должен же кто–нибудь съездить и рассказать что там и как. Моим сыновьям тема Донбасса очень близка. Они все детство тут провели на сборах и соревнованиях. Со своими сверстниками облазили все терриконы, все балки. Ваши дети, кстати, к столичным относились подозрительно – ах, вы столичные штучки? Посмотрим, на что вы способны. Подружится с ними – это надо было показать, что ты и спортсмен хороший, и человек. У моих получилось подружиться. И вот с ними они облазили все ваши окраины, бились на рингах, на татами.

Известный киевский адвокат и блогер Татьяна Монтян уже несколько дней гостит в столице Донецкой Народной РеспубликиФото: Ольга ЖУКОВА

– Они же ушли из спорта?

– Даже когда ушли из спорта – поддерживали связь, общались. Поэтому, когда пришел военком на предмет идти служить в армию, они ему хором отпели – «Мы с этими детьми провели все детство. Вы что, хотите, чтоб мы пошли их убивать? Вы совсем что ли?»Среди этих друзей детства есть те, кто пошел воевать. Двое погибли. Как они переживали! Они рыдали, как белуги. Они напивались вдрызг. Они с этими мальчишками в Донецке, Луганске, Киеве, Львове, Ивано–Франковске на сборах были! Они все детство с ними. И тут военком – «Ну что вы пойдете воевать?» «Да пошел ты!» Ну, они ребята простые у меня.

– И они тебя сюда отправили?

– Они. Дали денег. Пообещали, что все мои стримы из Донецка посмотрят, хотя обычно не смотрят.

«А где сплошной шансон?»

– Как вам Донецк?

– Первое, что бросается в глаза – чистота. Киев по сравнению в Донецком – грязная помойка, в которую его превратили понаехавшее на майдан и Кличко. Я не знаю, сколько у вас получают дворники, но при такой чистоте они должны убирать город сутки напролет. Во–вторых, оказывается, я в у вас популярна –многие узнают. Столько селфи и столько автографов я не раздавала даже у себя в районе, хотя и там меня многие узнают.

Я разговаривала с Татьяной, гуляя по улицам города. Как раз во время этих слов нас догнала женщина.

– Читала на фейсбуке, что вы у нас, думала, врут люди. Теперь вижу –нет. Спасибо вам, я вас смотрю.

Пока ждали трамвай, Таня снимала афиши филармонии.

– Я не поняла, а где же сплошной блатняк и шансон, о котором говорила Фарион? Если ей верить, вы же только это слушаете?

Зашли внутрь, там очередь у касс.

– Я должна это снять. Подержи сумку.

– Здравствуйте, я вас смотрю на ютубе, – обратился к Тане мужчина в длинном драповом пальто из очереди. – Вы тоже в филармонию? Боюсь, билеты есть только на конец февраля и март.

– На когда? На март? То есть, в Донецке не достать билеты в филармонию?

– Почему? Конечно можно, но лучше заранее.

На остановке трамвая совсем уж из ряда вон случай – подошел эфиоп, который уже давно перебрался в Донецк. Задал Тане вопрос – доколе, по ее мнению, у нас еще будет все это продолжаться?

Монтян не боится говорить то, за что на Украине люди попадают в обменный резерв. Фото: youtube.com / Татьяна Монтян

– Все войны когда–нибудь заканчиваются. Вон, Эфиопия с Эритреей разрулила же?

Разговор мог бы затянуться, но подошел трамвай. Мы зашли. Я купила талончики.

– Сколько–сколько у вас проезд? Три рубля? Талончики я забираю, надо будет сфотографировать и показать бандерлогам, а то не поверят.

Первой, кто узнал Татьяну в трамвае, была контролер. Я протянула талончики, но она даже не взглянула. Женщина судорожно искала чистую страничку в блокнотике.

– Это действительно вы? Можно автограф маме и мне? Мы вас смотрим.

После Таня была узнана еще одной женщиной

– Как это вы к нам приехали?

– А почему бы мне к вам не приехать?

– А как обратно будете возвращаться?

Это, кстати, наиболее часто задаваемый Тане вопрос.

– Нормально, как все люди.

– Ну что там у вас? Ненавидят нас? – (второй по популярности вопрос)

– Большинство украинцев нормальные люди, понимающие, что происходит. «Упоротогорагулья» немного, просто они крикливые.

– Монтян?– спросил у меня пожилой мужчина.

– Монтян, – ответила я

Мужчина еще раз глянул пристально на Татьяну и обратился уже к ней:

– Я вас помню по соревнованиям. На ринге. Техника так себе была на тот момент, но азарта в вас много.

В Сети стали угрожать

Увы, ехать нам всего три остановки, а то разговор бы затянулся. Прощаемся, выходим.

– Подожди, надо зайти в магазин – хочу купить вашмахан. Он у вас просто совсем не такой, как в Киеве – у нас очень жесткий, а тут – тает во рту.

Заходим в магазин и тут Татьяну узнают продавцы.

– Монтян? У нас?

Дальше как везде – автографы и селфи. После чего начинаются рекомендации у каких отечественных производителей лучше чего попробовать.

– Махан только привезли свежайший, берите не пожалеете –нам за своих не стыдно! И вот «Московскую» возьмите – эта самая вкусная «Московская» в мире. Такой даже в Москве не делают. И еще в молочный отдел новинку привезли – йогурт с инжиром – вы же из Керчи, вам понравится!

В интернете к этому моменту уже полным ходом сыпались оскорбления и угрозы. И от местных, настроенных против, и от украинцев. В частности, один предлагает своим единомышленникам найти и «навалять». Что, в принципе, сделать не сложно. Три дня мы гуляли по улицам города вдвоем, передвигаясь на общественном транспорте. Подойти и если не навалять, то высказать претензии или свое мнение мог любой желающий. Но этого ни разу так и не произошло.

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