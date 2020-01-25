2020-01-25T11:57:00+03:00
Политика

«На помощь приходят и люди и птицы» В Донецке пытаются спасти неразлучную пару замерзающих лебедей

На Кирша осталась зимовать пара лебедей, один из которых заболел или травмирован. Как спасают птицу люди и собратья, узнавала «Комсомолка»
Ольга ГОРДО
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Одна пара несколько дней не покидает определенное место. Фото: героиня публикацииОдна пара несколько дней не покидает определенное место. Фото: героиня публикации
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Недавно в соцсетях появилось сообщение, что на пруду Кирша замерзает лебедь. Дончанка Яна заметила пару лебедей во время утренней пробежки и вот что она написала на своей страничке.

- У нас на водоёме утром замёрз лебедь. Оказывается с вечера ещё, собачники думали, плавает как обычно и только утром поняли, что в тонкой корке льда не смог выбраться, а его пара так и не бросила свою половинку, рядом осталась... Очень жалко и трогательно было это видеть. Вызвали МЧС и рыбаков с лодками нашли, но боюсь что поздно.

«Комсомолка» связалась с Яной и вот что он рассказала

- Я живу на Широком, каждое утро бегаю на хуторе. Бежала, навстречу собачник, говорит – что-то не так с птицами, они со вчера на одном месте. А сразу и не поймешь. Они сидят себе посреди ставка, все привыкли, с берега не очень понятно, что они не передвигаются. Мы попросили рыбаков на лодках подплыть посмотреть что как. А они не подпускают близко. Покружили вокруг, поняли, что живые, и уплыли. Но они не передвигаются. Они как сели, так и сидят. Жалко же. Они живые. Хоть подкормить, а как? Они далеко от берега.

Что делать и как быть «Комсомолке» прокомментировала зоолог Ольга Суханова

- В принципе лед лебеди могут вмерзнут. Скорей всего, тот, который сидит на оном месте – что-то с ним не так. Может быть травмирован. То, что его охраняет другой лебедь – как раз ничего удивительного. Лебедь – птица сильная. Вмерзнуть в корку льда при тех условиях, которые у нас в этом году – маловероятно. Когда водоемы сковываются льдом, они ищут участки, где еще есть нет льда, где еще есть плес. Как только замерзает и там, они, соответственно добывать еду не могут, и перелетают в более южные места. Я склоняюсь к тому, что с птицей все-таки что-то не так – просто так она не сидела бы на одном месте. Возможно у нее что-то с крылом, или кто-то на нее покушался, или приболел чем-то.

- Как можно им помочь? Чем подкормит?

- Поесть можно оставить на берегу или на льду – у лебедей развита забота, здоровые подлетят возьмут и больному отнесут.

- А что можно оставлять?

- Крупу, только не острую. Гречку, например, нельзя. Перловка, кукурузная крупа, пшеничная. Ну и желательно какую-то рыбешку. Свежемороженую тюльку, кильку, что-то в этом роде. Просто сырую рыбу. Хлеб не нужно оставлять – он набухает и может забить зоб. Еще можно мучного червя – он питательный, жирный. Или мотыля, с которым на рыбалку ходят. Вообще удивительно, что они на Кирша остались.

Мы сообщили Яне рекомендации зоолога и на следующий день девушка позвонила и сообщила, что лебедь жив.

- Пара лебедей жива. И к ним еще прилетели несколько. Видимо они его отогревают и подкармливают. Люди оставляют им еду на берегу, наверное, они ему доносят. Фото свежее сделала.

Заболевшую птицу опекают и люди, и собратья. Фото: Героини публикации

Заболевшую птицу опекают и люди, и собратья. Фото: Героини публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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