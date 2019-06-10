2019-06-10T21:49:45+03:00
Политика

Семья белых лебедей показала птенцов дончанам

На одном из ставков Донецка семья лебедей вывела потомство и показала птенцов дончанам [видео]
Ольга ГОРДО
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Фото: Наталья ГрановскаяФото: Наталья Грановская
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В сети появилось видео, где к отдыхающим на ставке Левада 2, что возле донецкого моря, приплыла семья лебедей с восемью птенцами. К немалому удивлению и восторгу детей, лебеди подплыли совсем близко, как будто родители привели своих птенцов поиграть с детьми.

Вот что рассказала о визите лебедей автор видео Евгения Мартынова:

- Едва присела у пруда, как из камышей выплыли белые лебеди с целым выводком птенцов - и двинулись прямо к отдыхающим. А в этот день видимо привели покупаться какой-то школьный лагерь. Детей была уйма! Все в восторге. Да и не только дети – взрослые тоже стояли с распахнутыми глазами. Видно было, что птицы совсем не боятся. НО для порядку папа-лебедь пару раз пошипел расправив крылья на подростков. Но видно было, что это понты, что он не серьезно. Подростки делали вид, что они очень боятся папу-лебедя. Лебедь делал вид, что он за детушек всех заклюет, ежели чего. В общем, после выяснения отношений, продолжили общаться. Птицы еще не боятся людей, и, надеюсь, так будет и дальше.

Донецк встречает семью лебедей.Видео: Евгения Мартынова! другой источник

Лебеди покрутились (по выражению одной дончанки) как семья аристократов в первом республиканском супермаркете, и поплыли дальше. Семья спокойно передвигаются по водоему, переплывают и на ту сторону к сторожке, где их подкармливают.

Прокомментировать появление семьи лебедей «Комсомолка» попросила зоолога-орнитолога, преподавателя донбасской аграрной академии, Ольгу Суханову.

- Лебеди для нас явление довольно распространенное. Жили у нас и на Кальмиусе в районе моста на проспекте Ильича. Две семьи там жили, тоже вывели потомство и, когда им перестали подрезать крылья, благополучно улетели. На Донецком море жили. То, что они гнездятся у нас, явление нормальное. А вот то, что они не побоялись показать потомство людям, свидетельствует о то, что фактора беспокойства нет. и они адекватно реагируют на людей и происходящее.

- Судя по видео, им все рады и кормят, что называется «от пуза»

- Хлебом лучше не кормить. От хлеба забивается зоб и даже может загноиться. Лучше купить в зоомагазине рачка гаммаруса (10-15 рублей за пакетик), либо свежую тюльку (не соленую!). Перловку, пшено, кукурузу – можно. Гречку лучше не надо – у нее острые края.

- Осенью улетят?

- В принципе они морозоустойчивые. Если есть где плавать, если есть участок, где вода не замерзает, то они останутся.

Птицы совсем не боятся людей, и, надеюсь, что поводов в страхе улетать, уплывать от человека у них и дальше не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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