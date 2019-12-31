Обвиняемая Украиной в госизмене Дарья Мастикашева: Меня четыре раза душили до потери сознания, угрожая смертью моего ребенка
Чемпионка Европы по тхэквондо Дарья Мастикашева, гражданская жена бывшего телохранителя Березовского, которая больше двух лет находилась под стражей по обвинению в государственной измене, освобождена во время обмена между Донбассом и Украиной 29 декабря этого года.
- Спасибо Уполномоченному по правам человека в ДНР Дарье Морозовой, - сказала тезка омбудсмена корреспонденту «Комсомолки». – Украинская сторона много раз меня вычеркивала из списков на обмен - только благодаря Дарье Васильевне я на свободе.
Дарья Мастикашева до и после пыток. Фото: Фейсбук
Как сообщала «КП» своим читателям, сотрудники СБУ похитили гражданку Украины Мастекашеву в день ее отъезда в Москву 15 августа 2017 года в Каменском Днепропетровской области. Девушка приезжала на родину проведать своего сына и маму.
Украинские спецслужбы голословно предъявили Дарье Мастикашевой то, что она вербовала бывших участников так называемой «АТО» для подготовки терактов в Москве, чтобы обвинить киевские власти в терроризме. Затем бойцы «Правого сектора» (организации, запрещенной в России) двое суток ее избивали, пытали и под угрозами заставили сделать на камеру заявление, которое впоследствии было использовано против нее в суде.
Все это Дарья Мастикашева подтвердила сегодня, 31 декабря, в Донецке, добавив, что в плену ей угрожали смертью ребенка и мамы.
- Я намерена защищать права заключенных, политзаключенных. Для этого создам специальную организацию, - рассказала Мастикашева.
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ИСТОЧНИК KP.RU