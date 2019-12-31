2019-12-31T15:56:42+03:00
Политика

Обвиняемая Украиной в госизмене Дарья Мастикашева: Меня четыре раза душили до потери сознания, угрожая смертью моего ребенка

Бывшая пленница рассказала «Комсомолке», чему подвергалась в украинских застенках
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Мастикашева: «Меня четыре раза душили до потери сознания, угрожая смертью моего ребенка»Мастикашева: «Меня четыре раза душили до потери сознания, угрожая смертью моего ребенка»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Чемпионка Европы по тхэквондо Дарья Мастикашева, гражданская жена бывшего телохранителя Березовского, которая больше двух лет находилась под стражей по обвинению в государственной измене, освобождена во время обмена между Донбассом и Украиной 29 декабря этого года.

- Спасибо Уполномоченному по правам человека в ДНР Дарье Морозовой, - сказала тезка омбудсмена корреспонденту «Комсомолки». – Украинская сторона много раз меня вычеркивала из списков на обмен - только благодаря Дарье Васильевне я на свободе.

Дарья Мастикашева до и после пыток. Фото: Фейсбук

Дарья Мастикашева до и после пыток. Фото: Фейсбук

Как сообщала «КП» своим читателям, сотрудники СБУ похитили гражданку Украины Мастекашеву в день ее отъезда в Москву 15 августа 2017 года в Каменском Днепропетровской области. Девушка приезжала на родину проведать своего сына и маму.

Украинские спецслужбы голословно предъявили Дарье Мастикашевой то, что она вербовала бывших участников так называемой «АТО» для подготовки терактов в Москве, чтобы обвинить киевские власти в терроризме. Затем бойцы «Правого сектора» (организации, запрещенной в России) двое суток ее избивали, пытали и под угрозами заставили сделать на камеру заявление, которое впоследствии было использовано против нее в суде.

Все это Дарья Мастикашева подтвердила сегодня, 31 декабря, в Донецке, добавив, что в плену ей угрожали смертью ребенка и мамы.

- Я намерена защищать права заключенных, политзаключенных. Для этого создам специальную организацию, - рассказала Мастикашева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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