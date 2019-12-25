Украинские журналисты снимали на видео обстрел, в результате которого ранен горловчанин

Сегодня мы писали о том, что во время очередного обстрела, в поселке Зайцево ранен мирный житель. Мужчина получил ранение плеча и головы. Житель Зайцево находился на кладбище, когда начался минометный обстрел. Мужчину доставили в больницу и оказал первую помощь, на данный момент его жизни ничего не угрожает.

Казалось бы, рядовой обстрел, коих в последнее время все больше. В отличие от прошлых – в этот раз ВСУшники таки попали в человека. А накануне так же метко попала в хозпостройки жилого дома. Ничего особенного. Однако в этот раз у обстрела была не только цель – кого-то убить, ранить, разрушить. В этот раз обстрел должен был послужить «благородной цели» - спровоцировать наших на ответку, а тут как раз «случайно» пролетал украинский беспилотник, ну и так совпало – «случайно в кадр попал обстрел сепаратистами мирных украинских военных». Именно так бы завтра написали все украинские СМИ. Но что-то пошло не так.

Наши военные сбили «случайный» украинский беспилотник, который н всякий случай вылетел пораньше, чтоб ничего не пропустить, и снять. Об этом заявили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Огонь по горловским окраинам начался в 14:50 по местному времени военнослужащими 58-й отдельной мотопехотной бригады, которой командует Дмитрий Кащенко.

- По нашим данным, огонь оккупантами велся под видеокамеры журналистов телеканала ICTV, находившихся в это время на позициях оккупантов. Нашими подразделениями ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат, который вел видеофиксацию результатов обстрела, — отметили в УНМ.

Такая вот «печальная» история о неудавшейся сенсации. Уверена, самые «честные» в мире украинские не СМИ не остановятся. Жалко что ли еще раз стрельнуть? БК есть, «самая сильная армия Европы» есть, позиция с 2014-го пристреляна – стреляй-не хочу! Ну, а что там люди живут, так сами виноваты.

Кроме того, в народной милиции назвали тех, кто виновен в разрушениях в поселке Старомихайловка, что на западе Донецка. Который также обстреливался сегодня днем. Собирались ли украинские кинематографисты снять блокбастер о «Русской агрессии» и там – неизвестно. Но оно и не обязательно. Обстрелы ради обстрелов никто не отменял.

Вот военные из 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которой командует Максим Марченко и стараются.

Обстрел Старомихайловки начался после мощного взрыва. По данным разведки, грузовик с боеприпасами подорвался на мине вблизи позиций ВСУ в Красногоровке. Вследствие инцидента двое военнослужащих Киева погибли, двое ранены. Не исключено, что обстрелом противник хотел спровоцировать силы НМ на ответный огонь и обвинить их в уничтожении техники.